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對亞裔科學家種族偵防 民主黨參眾議員致函反重啟「中國行動」計畫

編譯周辰陽／即時報導
美國十多位民主黨籍參眾議員22日致函兩黨的國會領導人，反對川普政府時期具有爭議性的「中國行動」計畫重啟。（路透）
美國十多位民主黨籍參眾議員22日致函兩黨的國會領導人，反對川普政府時期具有爭議性的「中國行動」計畫重啟。（路透）

美國在川普政府時期制定了具有爭議性的「中國行動」（China Initiative）計畫，遭指控針對亞裔科學家進行種族偵防。NBC新聞23日獨家報導，十多位民主黨籍參眾議員敦促兩黨的國會領導人，阻擋「中國行動」計畫可能死灰復燃。

根據22日首度提供給NBC新聞的信函，這群民主黨籍參眾議員對於重要的「H.R. 5893」眾院撥款法案解釋性資料中，共和黨眾議員所撰寫的措辭表示異議，並呼籲參眾兩院的領導人刪除要求重新啟動「中國行動」計畫的語句。

報導指出，這分解釋性資料稱之前終止「中國行動」的決定「十分不負責任」。提出資料的眾院商業、司法、科學和相關機構小組委員會的共和黨籍成員還呼籲美國司法部國家安全司，重新設立一個類似任務的辦公室。

共和黨籍眾議員在說明資料的另一段指出，結束「中國行動」計畫「不明智」，稱「這個決定是司法部軟弱的範例，更關切政治正確，而不是保護美國人，跟其他聯邦機構的行動形成鮮明對比」，並稱其他聯邦機構「認識到中國對美國構成非比尋常的長期威脅，已經採取了措施」。

反對該解釋性資料的信函由聯邦參議員廣野慶子，以及聯邦眾議員孟昭文與趙美心領銜，指聯邦政府的預算代表著優先事項與價值觀，「重啟中國行動既會造成資源分配不當，也會導致民權倒退」。

報導指出，這封信函反對說明資料對「中國行動」的說法，呼籲撤銷重啟該計畫的相關措辭，並主張該計劃對亞裔美國人社區造成了嚴重的影響，司法部則缺乏透明度，「這一起訴行動是針對任何『跟中國有某種聯繫』的人所揮舞的鈍器，因為檢察官無法證明指控，前述案件以撤訴、駁回與無罪判決結束的數量高得讓人無法接受」。

孟昭文同時警告，重啟「中國行動」計畫可能會讓亞裔美國人成為眾矢之的。她在新聞稿指出，「中國行動是以犧牲無辜的亞裔美國人為代價，質疑他們的忠誠度，加強負面有害的刻板印象，我們不能回到這種情況」。

眾議員 亞裔 司法部

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