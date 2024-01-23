對亞裔科學家種族偵防 民主黨參眾議員致函反重啟「中國行動」計畫

美國十多位民主黨籍參眾議員22日致函兩黨的國會領導人，反對川普政府時期具有爭議性的「中國行動」計畫重啟。（路透）

美國在川普政府時期制定了具有爭議性的「中國行動」（China Initiative）計畫，遭指控針對亞裔 科學家進行種族偵防。NBC新聞23日獨家報導，十多位民主黨籍參眾議員 敦促兩黨的國會領導人，阻擋「中國行動」計畫可能死灰復燃。

根據22日首度提供給NBC新聞的信函，這群民主黨籍參眾議員對於重要的「H.R. 5893」眾院撥款法案解釋性資料中，共和黨眾議員所撰寫的措辭表示異議，並呼籲參眾兩院的領導人刪除要求重新啟動「中國行動」計畫的語句。

報導指出，這分解釋性資料稱之前終止「中國行動」的決定「十分不負責任」。提出資料的眾院商業、司法、科學和相關機構小組委員會的共和黨籍成員還呼籲美國司法部 國家安全司，重新設立一個類似任務的辦公室。

共和黨籍眾議員在說明資料的另一段指出，結束「中國行動」計畫「不明智」，稱「這個決定是司法部軟弱的範例，更關切政治正確，而不是保護美國人，跟其他聯邦機構的行動形成鮮明對比」，並稱其他聯邦機構「認識到中國對美國構成非比尋常的長期威脅，已經採取了措施」。

反對該解釋性資料的信函由聯邦參議員廣野慶子，以及聯邦眾議員孟昭文與趙美心領銜，指聯邦政府的預算代表著優先事項與價值觀，「重啟中國行動既會造成資源分配不當，也會導致民權倒退」。

報導指出，這封信函反對說明資料對「中國行動」的說法，呼籲撤銷重啟該計畫的相關措辭，並主張該計劃對亞裔美國人社區造成了嚴重的影響，司法部則缺乏透明度，「這一起訴行動是針對任何『跟中國有某種聯繫』的人所揮舞的鈍器，因為檢察官無法證明指控，前述案件以撤訴、駁回與無罪判決結束的數量高得讓人無法接受」。

孟昭文同時警告，重啟「中國行動」計畫可能會讓亞裔美國人成為眾矢之的。她在新聞稿指出，「中國行動是以犧牲無辜的亞裔美國人為代價，質疑他們的忠誠度，加強負面有害的刻板印象，我們不能回到這種情況」。