賀錦麗再次參選 新書揭露前競選幕僚批：這個人不應該成為美國總統

總統拜登與副總統賀錦麗。（美聯社）

總統拜登 與副總統賀錦麗 再次搭檔競選連任，但考慮到賀錦麗是否適合在必要時接替拜登履行總統職務時，一位曾在2020年為她短暫總統競選活動效力的高級幕僚表示，「這個人不應該成為美國總統」。

衛報15日報導，根據記者沃克（Hunter Walker）與盧朋（Luppe B Luppen）合著的新書《The Truce》，這個嚴厲的評估是在賀錦麗2020年獲拜登選為副手後提出的。該書將於24日在美國上市，而衛報拿到一本先睹為快。

賀錦麗2020年曾競選總統，卻在第一場初選的一個月前退出角逐。沃克與盧朋引用該位不具名幕僚的話指出，賀錦麗的團隊「從開始就爛掉了」。該幕僚表示，「我們當中很多人，至少我在競選時成為朋友的人，都意識到『對啊，這個人不應該成為美國總統』」。

沃克與盧朋引用還引用了另一位在書中稱為「高級工作人員」的不具名幕僚說法指出，賀錦麗身為印度與牙買加移民的孩子，成為首位當上美國副總統的女性與色人種女性，這樣的背景故事是「人們支持她的原因之一，但你必須用『妳打算做什麼？』來支持這一點」。

賀錦麗在2019年的民主黨總統初選取得了良好的開頭，還用拜登過去反對消除種族隔離的「校車政策」（busing）做出了令人印象深刻的攻擊，卻未能用政策草案或發動進一步有益的攻擊趁機取得優勢。

雖然拜登原諒了賀錦麗，據報推翻了幕僚與妻子吉兒的反對，挑選她出任自己的競選搭檔，但關係緊張與賀錦麗任職副總統的挫折感，已是兩人入主白宮 的特徵，白宮則再三否認關於正副總統工作關係及副總統辦公室功能失調的報導。

民調顯示，美國人民普遍擔心高齡81歲的拜登太老，無法好好進行一場可能具有歷史意義的選戰，賀錦麗的支持率也很低，前駐聯合國大使海理在內的共和黨候選人，也把賀錦麗可能繼任總統當成選戰核心議題。