才在愛荷華州初選取得壓倒性勝利 川普將趕往紐約出席民事審判

前總統川普儘管官司纏身，仍在2024年共和黨總統候選人提名戰首戰愛荷華州初選中大勝。川普預計今天將前往紐約法院，出席一場涉及性侵和誹謗的民事審判。(美聯社)

前總統川普 儘管官司纏身，仍在2024年共和黨 總統候選人提名戰首戰愛荷華州初選中大勝。川普預計今天將前往紐約法院，出席一場涉及性侵和誹謗的民事審判。

此前，陪審團於去年5月裁決川普1996年在紐約曼哈頓柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司的更衣間性侵前時尚雜誌Elle專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll），並判給她約200萬美元的性侵賠償金及300萬美元的誹謗賠償金；川普則駁斥卡洛爾的性侵指控「完全是捏造的」。

法新社報導，今天的審判焦點放在川普在2019年擔任總統期間所發表、針對卡洛爾的另一番評論所應強制賠償的金額。卡洛爾要求1000萬美元的賠償金。

川普昨天才在愛荷華州初選中取得壓倒性勝利，這場審判之後，緊接著就是新罕布什爾州（New Hampshire）的初選。

川普是共和黨呼聲最高的總統參選人。他上週曾說，他計劃親自出席審判，直接面對現年80歲的卡洛爾，但他在先前的庭審中並未這樣做。

美國媒體報導，川普今天將出席庭審，接著趕往新罕布什爾州參加造勢活動。

連同今天的庭審在內，川普目前至少有6項民事及刑事訴訟纏身，其中包括他涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果的案件。

川普自稱遭到政治迫害，還辱罵法官及檢察官，抨擊他們試圖阻止他再度入主白宮 。

負責案件的法官表示，川普否認性侵卡洛爾，也沒有誹謗對方，但未能提供任何證據。

川普昨天在贏得愛荷華州初選後，進一步鞏固自己披上共和黨戰袍逐鹿白宮的地位，可望於11月大選再次對決美國現任總統拜登（Joe Biden）。

川普呼籲美國選民，「該是我們國家團結一致的時候了」。