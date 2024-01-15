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避免政府關門 聯邦預算 兩黨達協議 大限再延至3月7日

編譯俞仲慈／綜合14日電
國會兩黨領袖針對即將到期的聯邦預算，已經達成新協議，民主黨籍參議院多數黨領袖舒默證實「兩階段短期預算法案」訂於16日送交參院審議，以期及時化解政府關門危機。(美聯社)
國會兩黨領袖針對即將到期的聯邦預算，已經達成新協議，民主黨籍參議院多數黨領袖舒默證實「兩階段短期預算法案」訂於16日送交參院審議，以期及時化解政府關門危機。(美聯社)

據國會山莊報(The Hill)報導，國會兩黨領袖針對即將到期的聯邦預算，已經達成新協議，民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日證實「兩階段短期預算法案」訂於16日送交參院審議，以期在本月18日大限前，及時化解政府關門危機。

舒默在記者會上表示：「今天，我呼籲國會盡速採取行動，避免政府關門，並宣布，本周二向參院提交法案，以維持政府運作，希望這項法案能夠獲得兩黨大力支持。」

舒默還點名極右派故意從中作梗，「逼迫」政府關門：「關閉政府是錯誤的做法，大多數民主黨人和共和黨人都不想關門，但有一個團體，尤其眾院極右派團體和參院部分人士，他們企圖透過霸凌手段迫使政府關門，但是不可能發生。」

知情人士表示，國會兩黨領導13日達成一項避免政府關門的協議，同意採取「兩階段短期預算法案」的權宜之計，將目前兩個聯邦預算到期日：1月19日和2月2日，分別延至3月1日和3月7日。

該提案如果趕在19日晚間獲得參眾兩院通過，將讓參眾兩院有更多時間核准 12項撥款法案，雖然法案主要支出金額已於上周公布，但仍需要更多時間研究每項預算編列的細節。

舒默強調長痛不如短痛，呼籲朝野兩黨勇敢面對極右翼霸凌，避免政府關門：「我們需要參眾兩院朝野的大力支持，防止政府關門並共同擊敗一群讓美國再次偉大(MAGA)的極端分子，他們基於陰謀論，認為政府關門對美國和美國人民有利。」

去年11月，兩階段預算法案獲得眾院共和黨人支持後，眾院議長強生(Mike Johnson，路易斯安納州共和黨人)承諾不會再提出另一項權宜之計法案，但上周表示，隨著聯邦預算期限逼近，「不排除任何可能性」。

政府關門 預算 參院

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