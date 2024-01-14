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民調曝光 共和黨愛荷華州15日總統初選 川普領先近30個百分點

中央社／狄蒙13日綜合外電報導
共和黨首場總統初選投票15日將於愛荷華州登場，初選前最後一次民調顯示，前南卡羅來納州長海理超越佛羅里達州長德桑提斯而位居第2，前總統川普仍居首且領先近30個百分點。（美聯社）
共和黨首場總統初選投票15日將於愛荷華州登場，初選前最後一次民調顯示，前南卡羅來納州長海理超越佛羅里達州長德桑提斯而位居第2，前總統川普仍居首且領先近30個百分點。（美聯社）

共和黨首場總統初選投票15日將於愛荷華州登場，初選前最後一次民調顯示，前南卡羅來納州長海理超越佛羅里達州長德桑提斯而位居第2，前總統川普仍居首且領先近30個百分點。

法新社報導，擁有300萬人口、位於美國中西部的愛荷華州預計15日正式拉開2024年美國總統大選序幕，屆時當地選民將參加「黨團會議」，選出他們偏好的共和黨總統參選人。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、狄蒙紀錄報（Des Moines Register）、媒體公司愛荷華民調（Mediacom Iowa Poll）今天共同發布共和黨愛荷華州初選前的最後一份民調，川普取得48%支持度。

民調還顯示，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州長海理（Nikki Haley）獲得20%支持度，比她在去年12月的支持率高出4個百分點。

於此同時，德桑提斯（Ron DeSantis）的支持率下滑3個百分點，來到16%。

愛荷華州對於總統大選共和黨最終提名人的預測力其實不甚精準，但仍被認為在篩選黨內參選人，以及作為接下來數個州初選戰場的跳板方面至關重要。

民調 共和黨 南卡羅來納州

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