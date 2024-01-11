共和黨初選新罕州民調 川普僅領先海理5% 克里斯蒂退選

新澤西州前州長克里斯蒂(左)10日宣布退出共和黨總統選戰，一般預料將有利於目前民調上揚的前駐聯合國大使妮姬‧海理(右)。圖為兩人去年11月8日參加在佛州舉行的參選人辯論會。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)委託新罕布夏大學(UNH)執行的最新民調 結果顯示，共和黨 初選中，前總統川普 在新罕布夏州雖還取得39%的支持，但居次的前南卡羅來納州長海理(Nikki Haley)也有32%，兩者差距只剩個位數；居第三的前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)為12%，他10日在新罕州宣布退出選舉。

新罕州將於1月23日舉行共和黨初選。在最新民調中，川普與海理的支持度都上三成，剩下來其他候選人方面，企業人士拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)8%、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)5%、前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)不到1%。

CNN與UNH去年11月做民調以來，海理的支持度大增12個百分點，沿續去年夏天開始的勢頭，她的對手包括川普，自入秋以來要不是持平就是略降。

海理在新罕州的獨立選民中，自11月以來支持度大幅成長18%，在意識形態溫和人士中成長20%；她的選戰陣營加緊新罕州攻勢，包括12月取得州長蘇努努(Chris Sununu)支持。共和黨23日將在該州舉行初選。

海理在新罕州挑戰川普的力道可以窺知該州初選選民的成分，較溫和、黨派意識沒那麼強的選民，比起領跑全國的愛阿華州黨團選舉，占參與初選者較大比例；愛州選舉下周舉行。在愛阿華州黨團初選的多數最新民調中，川普支持度都已過半，而且在共和黨提名的全國民調當中，都有較大優勢。

在CNN/UNH民調中，45%的獨立選民打算在共和黨初選投票，而非登記為共和黨的選民；32%受訪者自述為溫和派。

在保守派人士當中，川普領先海理達40個百分點，在登記為共和黨的選民中領先37個百分點；無大學學歷人士中，川普領先17個百分點。但海理在溫和派當中領先川普42個百分點，在有大學文憑者當中為12個百分點。

國會山莊報(The Hill)報導，克里斯蒂10日晚在新罕布夏州溫德漢(Windham)鎮民會議上表示，情勢看來很明朗，自己無望贏得提名，宣布退出共和黨總統初選。克里斯蒂在新罕州民調取得12%支持，為選情加分不少，他退選被視為對海理有利。