國防部長奧斯丁瞞報住院 川普：應該開除 拜登力挺：辭職也不接受

國防部長奧斯丁隱瞞住院風波持續延燒，前總統川普要他辭職，但拜登總統力挺奧斯丁。(路透)

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)住院隱匿不報，引發政治風波，華爾街日報8日引述白宮官員說，拜登 總統對奧斯丁完全信任也完全有信心，即使奧斯丁遞辭呈，總統也不會接受；國安會發言人柯比也說目前沒有「奧斯丁繼續擔任防長」之外的計畫。

奧斯丁元旦就住院卻保密到家，連拜登總統都被蒙在鼓裡，前總統川普在社群媒體發文點名開除奧斯丁，五角大廈發言人萊德(Patrick Ryder)回應表示奧斯丁沒有請辭打算，「仍然盡忠職守擔任國防部長」。

福斯新聞網(Fox News)報導，蒙大拿州共和黨籍國會眾議員羅森岱爾(Matt Rosendale)計畫9日提案彈劾奧斯丁。

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「失敗的奧斯丁部長有失專業，怠忽職守，應予立即革職。」

國防部7日晚間表示，部長還住在華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)，「康復得很好，精神也很好」；並說醫院有「很安全的通訊系統」，部長已經恢復辦公，不確定何時出院。

華爾街日報說，接手處理部分部長業務的副部長希克斯(Kathy Hicks)4日才獲悉奧斯丁病情嚴重，一度進入急診室；大約同時，國安顧問蘇利文也才獲悉奧斯丁住院，隨即向總統報告。國會國防委員會委員5日獲悉後，國防部才公布這消息。奧斯丁6日和拜登通過電話。

美國派海軍艦艇加強紅海航運安全，防範葉門叛軍襲擊，在中東也部署兵力，提防以哈戰事擴大之際，國防部長卻隱匿住院消息，連帶拜登政府受到訾議。

官員說，奧斯丁於12月22日休假接受「某種治療」，翌日即返家，不過元月1日傍晚，因「劇痛」住院急診，眾院國防委員會兩黨最資深議員7日發表聯合聲明，對國防部處理部長病情消息的作法表示關切。

共和黨的羅傑斯(Mike Rogers)和民主黨的史密斯(Adam Smith)說，「透明度至關重要。奧斯丁部長必須儘速讓大家知道他的健康情況，以及過去一個禮拜的決策過程。」

奧斯丁元旦住院時，幕僚長麥格薩門(Kelly Magsamen)也因感冒請假，官員說，這是未及時通知希克斯和白宮的主因。參謀聯席會議主席布郎2日即獲知，但這職位屬部長顧問，並無義務通知白宮。