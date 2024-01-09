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國會開議 1.66兆預算面臨杯葛 新議長面臨與前任麥卡錫同樣挑戰

記者顏伶如／綜合報導
共和黨內極右派杯葛甫達成的預算案共識，讓眾院議長強生頭痛。(歐新社)
共和黨內極右派杯葛甫達成的預算案共識，讓眾院議長強生頭痛。(歐新社)

國會8日開議便有重頭戲登場，兩黨達成協議的2024年1.66兆政府預算必須盡快完成立法，否則某些聯邦機關預算1月19日就將到期。然而，共和黨極右派陣營對協議結果不滿，揚言杯葛，眾院議長強生(Mike Johnson)面臨跟前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)一樣的考驗。

對於強生與參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)談成的1.66兆元預算協議內容，共和黨極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)表示無法接受。

強生與民主黨達成的協議內容符合凍結政府舉債上限的去年協議原則，但當時極右派就提出反對，主張進一步砍預算；新版預算協議裡包括以附加協議形式出現的690億元支出，但保守派希望這筆經費全數刪除。「眾院自由黨團」透過X平台發文說，協議結果比預期還要糟糕，「根本徹底失敗」。

極右派成員、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在社群媒體發文：「對於強生跟舒默達成的協議，我持反對立場。」她說，規模1.6兆元的預算協議，對於鞏固邊境安全、阻止無證客入侵或避免政府機關淪為對付拜登政敵與無辜百姓的武器，通通毫無作為。

受到極右派同僚抵制的威脅，兩黨預算協議若要在眾院通過表決，強生必須仰賴民主黨全力支持。

為了爭取所有共和黨員支持協議結果，強生設法在協議裡納入保守派政策，例如限縮墮胎權、限縮帶有覺醒文化(woke)色彩的政策。強生策略能否奏效，引發質疑，民主黨已經表態，將對這些附加條款(policy riders)反對到底。

預算協議交付表決時，倘若絕大多數共和黨眾議員拒絕支持，強生只能刪除附加條款以鞏固民主黨票源，或者接受政府關門下場。

眾議院撥款委員會民主黨資深成員、康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa L. DeLauro)說，不會接受任何共和黨的毒丸政策改變。

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