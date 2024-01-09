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愛阿華州初選前1周 佛州共和黨主席被控強暴 遭黨內罷免

編譯周芳苑／綜合8日電
佛羅里達州共和黨主席齊格勒被控強暴，8日被摘掉主席職務。圖為他去年11月在黨部自由峰會上發表演說。(美聯社)
佛羅里達州共和黨主席齊格勒被控強暴，8日被摘掉主席職務。圖為他去年11月在黨部自由峰會上發表演說。(美聯社)

共和黨第一場總統提名人黨內初選愛阿華州團會議投票舉行前一周，佛州共和黨部8日舉行特別投票，罷免了因被控強暴而被警方調查的地方黨部主席齊格勒(Christian Ziegler)。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)將在愛阿華州黨團會議中競逐提名，曾任州共和黨主席的共和黨州參議員英戈利亞(Blaise Ingoglia)說，醜聞有損共和黨，尤其影響小額捐款者。

英戈利亞說，約200名成員投票批准罷免，齊格勒未出席，無人發言支持齊格勒；州共和黨副主席鮑爾(Evan Power)獲選接替齊格勒出任該職。

齊格勒和妻子布瑞姬(Bridget Ziegler)向警方承認，他們之前曾與這樁訴訟原告有自願性關係，而齊格勒太太未被指控犯罪，她是薩拉索塔學區委員會(Sarasota School Board)成員，也是「自由媽媽」(Moms for Liberty)聯合創辦人，該組織是全國性保守活動團體，許多成員獲選進入全美各地學區委員會。

薩拉索塔警察局正在調查原告所稱齊格勒10月在公寓強暴她的指控；警方文件稱，齊格勒夫婦和該名女子計畫當天進行三人性行為，但齊格勒太太未參加，原告稱齊格勒在現場攻擊她；齊格勒則說是你情我願的行為，自稱無辜。

共和黨上個月暫停齊格勒職務並要求他辭職，指稱他無法在關鍵選舉年有效主導走向；齊格勒否認指控。德桑提斯、聯邦參議員盧比奧(Marco Rubio)、史考特(Rick Scott)及其他共和黨領導人都呼籲齊格勒下台，但齊格勒拒絕。

德桑提斯正尋求共和黨總統候選人提名，但他在1月15日愛阿華州黨團會議前遠遠落後同為佛州人的前總統川普。

在齊格勒之前擔任黨主席的州參議員格魯特斯 (Joe Gruters) 說，佛州是共和黨最重要的州之一，必須贏得勝利。

共和黨 佛州 愛阿華州

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