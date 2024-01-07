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參眾兩院達成1.59兆元總支出協議 減輕政府關門危機

編譯葉亭均／綜合外電
美國國會兩黨對2024年度總支出預算數字達成協議。（路透）
美國國會兩黨對2024年度總支出預算數字達成協議。（路透）

美國國會領袖在周日（7日）宣布為2024會計年度達成一項1.59兆美元的總支出協議，減輕了1月20日政府部分關門的機率。

共和黨籍的美國眾院議長強生（Mike Johnson）7日在報告中表示，這項協議敲定2024會計年度總支出預算為15.9兆美元，其中為軍事國防支出提撥8,860億美元，為7,040億美元用於非國防支出。

他在報告中表示：「歷經數周對話與辯論後，我們取得艱苦努力得來的讓步，達成2024年度總支出數字，並允許撥款委員會最終展開談判並完成12項年度撥款法案。」

值此之際，參眾兩院正逼近1月19日與2月2日許多聯邦機構的資金即將耗盡的期限，如果沒有新的撥款，農業、交通、住房與都市發展、能源和退休事務政府機構將在1月20日陷入關門停擺的窘境。此前，共和黨與民主黨為支出水準爭論不休，導致12項撥款法案停滯。

儘管達成最新協議，為接下來資金撥款決議鋪路，而且有跡象顯示，強生與參議院多數黨領袖舒默正在合作，但由於兩黨持續為關鍵政策議題爭吵，因此政府關門危機尚未消除。

舒默和眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在7日的一封信中表示：「這項架構性協議的推動將能夠使撥款者解決美國在國內外面臨的許多重大挑戰。」

強生承認，這樣的支出水準「不會令各方滿意」，也不符合許多人原先希望的大幅削減預算，但首先，它提供了繼續推動進展的方式；其次，重新調整總支出內的撥款順序，朝向保守目標，而非像是去年的舒默-裴洛西的整體計畫；第三則是為眾院2024年度法案中的重要政策附加條款而努力。

總統拜登對兩黨最新達成的協議感到欣慰，並且呼籲共和黨「履行基本責任，為重要的國內與國家安全優先事務撥款」。

拜登在一份白宮聲明中表示：「兩黨撥款框架國會領導人已經推動我們更進一步避免不必要的政府關門，並且保護重要的國家優先事務。」

眾院 共和黨 拜登

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