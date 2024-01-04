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俄州聯邦眾議員強生本月離職 削弱共和黨多數席次

編譯俞仲慈／綜合3日電
俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員強生預定於本月辭職，出任俄州揚斯鎮州立大學校長，衝擊共和黨人在眾院的微弱多數黨地位。(美聯社)
俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員強生預定於本月辭職，出任俄州揚斯鎮州立大學校長，衝擊共和黨人在眾院的微弱多數黨地位。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)報導，俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員強生(Bill Johnson)預定於本月辭職，因此共和黨人在眾院的微弱多數黨地位將因此被削弱。

強生辦公室2日證實將於1月21日離職，出任俄州揚斯鎮州立大學(Youngstown State University)校長，比原定3月辭職時間，還要提早近兩個月。

根據俄州電視台WFMJ報導，強生在寫給俄州共和黨籍州長德溫(Mike DeWine)和眾院議長強生(Mike Johnson)的辭職信中，為其選區選民權益被美國精英分子漠視而抱屈：「這些藍領社區就像中西部其他社區一樣，對於建立美國這個偉大國家至關重要，而且對美國未來發展也將發揮關鍵作用，我能夠多次連任為他們服務，深感榮幸。」

在此之前，共和黨籍前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)也已於12月31日辭職，紐約州前眾議員桑托斯(George Santos)則遭驅逐出國會。

因此眾院將剩下219席共和黨人、213席民主黨人，以及3席空缺。換言之，若共和黨想要在全院會議中通過任何爭議法案，只能容許兩人跑票。眾議院開議後，得立刻面對臨時開支法案兩個令人頭痛的期限：1月19日及2月2日，因為法案卡在烏克蘭援助計畫，遲遲沒有進展。

因此訂於2月13日舉行，替補桑托斯席次的特別選舉，對共和黨而言至關重要，共和黨推派長島納蘇郡(Nassau County)郡議員、非洲猶太裔女性費麗(Mazi Melesa Pilip)力拚民主黨提名的前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，分析師認為雙方勢均力敵，選舉結果尚難以預測。

不過對共和黨而言的好消息就是，紐約州民主黨籍聯邦眾議員希金斯(Brian Higgins)因為對於國會亂象感到沮喪，宣布將於2月辭職。

共和黨 俄亥俄州 眾議員

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