初選在即 全國民調 海理首超德桑提斯 川普仍遙遙領先

共和黨內初選，前駐聯合國大使海理的全國民調首度超越佛州州長德桑提斯，但川普仍遙遙領先。(路透)

共和黨內本月迎來首場初選，前駐聯合國大使海理的全國民調 首度超越佛州州長德桑提斯 ，但川普 仍遙遙領先。

538民調分析網資深選舉分析師拉奇曲(Nathaniel Rakich)2日在X平台宣布海理超越德桑提斯，成為共和黨排名第二候選人。但他不忘強調，各家民調有不同的誤差範圍，計算總平均的方法也很多。

但538網站的民調平均值顯示，海理的民調支持度高於德桑提斯。這是針對2024年大選的民意調查中，她首度躍居第二，顯示過去幾個月來，她的民調成績逐漸上升。而她民調8月起逐漸上升的原因，跟她在數場候選人辯論中的強勁表現有關。

曾任駐聯合國大使的海理在國會山莊報/決策桌總部(The Hill/Decision Desk HQ)的全國政治平均統計表中，也從12月中起晉升為第二，在「真正清明政治」(RealClearPolitics)網站的民調總集統計中，則並列第二。

川普在538全國平均統計中，仍以過半百百分點的絕對優勢，遙遙領先其他候選人，在愛阿華和新罕布夏最先舉辦初選的兩州，領先幅度也很大，不過海理緊追其後，在新罕布夏跟得更近。

黨內選戰開跑以來，一直名列第二，一度還有追平川普之勢的德桑提斯，最近卻從高於30%的民調支持率，掉到剩下百分之十幾。

他和海理下周將在愛阿華州CNN主辦的辯論會上再度對壘，接著接受該州選民15日的選票考驗。川普照樣不參加共和黨候選人辯論，不過會參加福斯新聞台主辦的鎮民大會堂活動，接受選民現場提問。