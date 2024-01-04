拜登連任競選起跑 掀歷史黑暗面 提醒選民若選川普 民主堪憂

拜登將以回顧革命戰爭歷史，拜訪遭到白人槍手大開殺戒的南卡州黑人教堂，以直接撕開美國黑暗歷史的方式，展開2024選戰。(美聯社)

國會暴亂6日屆滿三周年，拜登 當天將以回顧革命戰爭歷史，及拜訪遭到白人槍手大開殺戒的南卡州黑人教堂，試圖以最直接了當的方式，展開他認為是攸關美國民主前途的一場選舉。

拜登6日將到賓州佛吉谷(Valley Forge)當年華盛頓和大陸軍度過艱苦寒冬，抵抗英軍的戰場，發表國會暴亂三周年感言，提醒民眾，川普 慫恿暴民衝撞國會，企圖推翻2020年選舉結果的反民主行徑，可能為美國帶來什麼後果。

8日，他將赴查爾斯頓市以馬內利非裔 衛理公會教堂(Mother Emanuel AME Church)，2015年6月白人至上主義者槍殺9名非裔信徒的現場。

拜登展開2024選戰的起手式，不是宣揚他第一任內的政績，反而是回顧美國歷史的黑暗時刻，向選民呈現他的競選團隊眼中今年11月大選的利害關係。在兩場活動中，拜登將把他的前任描述為對於美國建國原則的嚴重威脅，並強調在共和黨初選中勢如破竹的川普如果贏得第二個任期將破壞美國民主。

拜登競選總部總幹事羅德理格茲(Julie Chavez Rodriguez)說，「我們抱著美國民主前途繫乎今年選戰的心情，來打這場選戰，因為事實確是如此。」

官司纏身的川普則認為，拜登等民主黨人利用司法打擊政治對手，才是破壞民主的罪人。川普目前面臨企圖推翻2020年計票結果的官司，和另三項刑事訴訟，總共遭91條罪名起訴。

儘管這些案件都是經過深入調查後才起訴，川普競選總部顧問拉席維塔(Chris LaCivita)和魏爾絲(Susie Wiles)卻說拜登及其黨羽才是美國民主的「迫切威脅」，危害民主的程度「史上未見」。

拜登2020年競選時，把2017年仇恨團體在維吉尼亞州夏洛特維爾高舉火把和納粹卍符號遊行，當做出馬參選的動機，說他一定會設法「癒合我國的靈魂」。但他這次連任之旅所強調的，不是彌合社會的裂縫，而是掀開美國歷史的黑暗面，警告選民川普及徒眾不擇手段「讓美國再度偉大」的作法，會對美國構成生死存亡的威脅。