科州共和黨眾議員貝波特換選區 連任吃力 怪罪好萊塢明星

科州共和黨籍國會議員貝波特抱怨好萊塢把影響力伸到國會競選。(美聯社)

科羅拉多州保守派共和黨女眾議員 貝波特(Lauren Boebert)最近轉換到較容易當選的國會選區競選連任，她將這個決定歸咎於參演「X檔案」的好萊塢 明星雷諾茲(Ryan Reynolds)和老牌女星芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)捐款給民主黨 競爭對手。

芭芭拉·史翠珊。(美聯社)

雷諾茲。(路透)

國會山莊報(The Hill)報導，貝波特參加曾任前總統川普首席策士的巴農(Steve Bannon)的「戰情室」(War Room)部落格接受採訪時，指責二位好萊塢巨星捐款給她所屬國會選區的民主黨對手弗里希(Adam Frisch)，試圖藉此「收買」該國會選區；貝波特說，轉換選區是為了捍衛和推進保守原則。

貝波特說，「我們需要發出強有力的聲音，必須阻止試圖購買我當前所屬選區的好萊塢精英。」她說，已有近1000萬元投入第三選區「購買」國會席位。

貝波特上周宣布轉換選區，如此一來，將可避免與弗里希同區較勁；她於2022年期中選舉以546票險勝；之後，弗里希為競選募集770萬元，貝波特則僅募到220萬元。

貝波特表示她的對手正在接受好萊塢巨星資助；她說，芭芭拉史翠珊、雷諾茲都捐款給民主黨，代表好萊塢正試圖花錢進入國會。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)文件，芭芭拉史翠珊4月捐了1000元給弗里希，雷諾茲3月捐了500元。

貝波特將角逐眾議員巴克(Ken Buck)的席位，巴克去年宣布不尋求連任；貝波特任職期間一直飽受爭議。