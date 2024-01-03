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誹謗喬州兩名選務人員 被判賠1.48億 朱利安尼上網募款

編譯徐薏茹／綜合2日電
前紐約市長朱利安尼，1日要求支持者訂閱他的podcast來籌集資金。圖為上月15日法庭裁決出爐後，他搭車離開華盛頓聯邦地區法院。(路透)
前紐約市長朱利安尼，1日要求支持者訂閱他的podcast來籌集資金。圖為上月15日法庭裁決出爐後，他搭車離開華盛頓聯邦地區法院。(路透)

陪審團上月中裁定前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)因誹謗喬州兩名選務人員須賠償1億4800萬元後，朱利安尼隨即聲請破產保護；他1日在社群媒體呼籲大眾付費訂閱他的podcast表示支持。

朱利安尼是podcast 節目「Common Sense」及旗下直播節目「America's Mayor Confidential」的負責人，1日他在X平台(前身推特)要求大家以10元的月費訂閱America's Mayor Confidential。

他的貼文寫到：「幫我和你自己一個大忙，加入我們的首要節目America's Mayor Confidential，以讓我們在2024年成為緊密的團隊。前往X平台帳號@RudyWGiuliani，每月花10元訂閱，這樣我們就能成為一支軍隊。」

不過，朱利安尼連結的X帳號已經被停用。

他於2020年1月創立自己的podcast，他在節目中反對以濫用職權和妨礙國會為由對川普發起首次彈劾，朱利安尼談到彈劾條文時說：「看看這些指控，這些都不是犯罪。」

在最新一期的節目中，朱利安尼批評緬因州州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)不讓川普登上緬因州初選選票的決定。

朱利安尼因誹謗喬治亞州選務人員弗里曼(Ruby Freeman)和其女兒莫斯(Wandrea "Shaye" Moss)，謊稱兩人在2020年總統大選期間秘密為拜登增加選票，8月聯邦法官裁定朱利安尼需賠償。

川普及朱利安尼屢次無根據地聲稱，2020年大選透過廣泛的選民欺詐行為被竊取。

朱利安尼與川普因遭控企圖推翻2020年大選喬治亞州結果在喬州富爾頓郡(Fulton County)遭起訴，另外17人被列為共同被告；朱利安尼和川普在本案中均不認罪。

朱利安尼聲請破產時列出近1億5300萬元的現有或潛在債務，包括他欠的律師費，以及針對他的訴訟中數百萬元的潛在判決。

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