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最新解密起訴書 新州聯邦參議員梅南德茲 收賄暗助卡達

記者顏伶如／綜合報導
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲。(美聯社)
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲。(美聯社)

民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)2023年9月遭聯邦大陪審團貪污起訴，涉嫌罪行包括收受賄賂暗助埃及圖利。根據2日解密的更新起訴書，曝光梅南德茲更多收賄細節，暗助對象還有阿拉伯石油國家卡達。

華盛頓郵報分析，更新起訴書並未對梅南德茲追加起訴罪名，而是公布先前外界並不知道的更多貪污罪證。

70歲的梅南德茲1993年至2006年擔任新澤西州聯邦眾議員，2006年迄今擔任聯邦參議員。直到去年秋季被紐約南區聯邦檢察官起訴之前，梅南德茲還擔任參院位高權重的外交關係委員會主席。

梅南德茲遭起訴之後，2日解密的是第二份更新起訴書。先前起訴書指出，梅南德茲與妻子娜汀‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)夥同兩名友人利用參議員權力之便暗助埃及政府。有輿論聲浪要求自行請辭下台，但遭梅南德茲拒絕。這起貪污罪起訴案所有被告均辯稱無罪，開庭時間排定於今年5月。

更新起訴書寫道，梅南德茲撮合一名卡達投資人與新州開發商戴畢斯(Fred Daibes)達成一筆價值數百萬元的房地產交易。戴畢斯在此案同列被告。

聯邦檢方指出，2021年8月，梅南德茲發布稱讚卡達的新聞稿之前，把內容先傳給一名卡達官員過目，從此可見兩人關係密切，或者發布新聞稿是為了討好卡達。

2021年10月，梅南德茲訪問埃及與卡達之後，上網搜尋金條價值。檢方指出，梅南德茲夫妻收受賄賂包括黃金、現金與其他饋贈；戴畢斯與梅南德茲簡訊對話顯示，戴畢斯送給梅南德茲的手錶單價在1萬元至2萬4000元之間。

梅南德茲妻子受贈形式為坐領乾薪，發薪埃及商人哈納(Wael Hana)同遭起訴。

參議員 新澤西州 石油

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