川普遭控91項重罪 若被定罪 德桑提斯、海理均允特赦

美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(左)、佛州州長德桑提斯(右)上周先後表態，一旦當選總統，將特赦如果被判刑的前總統川普。圖為兩人上月初在共和黨總統參選人第四場辯論會上交鋒。(路透)

前總統川普 在共和黨民調 遙遙領先，競爭對手幾個月來一直如履薄冰，一方面試圖與川普區別開來，另一方面又得討好大量支持他的選民，初選對手如佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)、美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)陸續表示，若他們當選總統、且川普91項重罪指控中任一項被判有罪，他們都將給予特赦。

華盛頓郵報報導，兩人先前都曾表示傾向於特赦川普，但上周的聲明是目前最明確的立場。

海理上周在新罕布夏州普利茅斯的活動中表示「如果川普被判有罪，我會赦免他…，領導人需要考慮什麼最符合國家利益，而不要讓一名80歲的老人進監獄、繼續分裂我們的國家便是最有利的做法。赦免他後我們就可以作為一個國家繼續前進，不再談論他。」

德桑提斯此前也表示「讓一位快80歲的前總統入獄不利於國家」，上月29日在愛阿華州埃爾卡德(Elkader)的競選活動結束後亦向記者發表與海理相似的言論，同樣說「我們作為一個國家必須繼續前進」。

德桑提斯也援引此前唯一一位獲得赦免的美國總統，說「這就像福特赦免尼克森那樣，」指的是福特(Gerald Ford)1974年赦免因水門案而名譽掃地的前總統尼克森(Richard M. Nixon)， 「因為分裂不符合國家利益。」

共和黨初選的四位民調領先的參候選人中，已有三人明確表示將赦免川普，因企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)去年7月時便承諾赦免；不過前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)仍持反對意見，稱川普的行為仍威脅民主，赦免他將代表司法體系一分為二，一種用於普通百姓，另一種則為有權有勢的人所用。

距離初選剩不到一個月，川普在民調中仍然保持著廣泛優勢，分析網站FiveThirtyEight追蹤的民調平均值顯示，截至31日最接近川普的兩人--德桑提斯和海理仍落後近50個百分點。

華盛頓郵報與孟莫斯大學(Monmouth University)的民調顯示，川普在新罕布夏州的領先較小，但仍佔主導地位，有46%的潛在選民支持他。