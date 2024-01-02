我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

川普遭控91項重罪 若被定罪 德桑提斯、海理均允特赦

編譯廖振堯／綜合1日電
美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(左)、佛州州長德桑提斯(右)上周先後表態，一旦當選總統，將特赦如果被判刑的前總統川普。圖為兩人上月初在共和黨總統參選人第四場辯論會上交鋒。(路透)
美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(左)、佛州州長德桑提斯(右)上周先後表態，一旦當選總統，將特赦如果被判刑的前總統川普。圖為兩人上月初在共和黨總統參選人第四場辯論會上交鋒。(路透)

前總統川普在共和黨民調遙遙領先，競爭對手幾個月來一直如履薄冰，一方面試圖與川普區別開來，另一方面又得討好大量支持他的選民，初選對手如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)陸續表示，若他們當選總統、且川普91項重罪指控中任一項被判有罪，他們都將給予特赦。

華盛頓郵報報導，兩人先前都曾表示傾向於特赦川普，但上周的聲明是目前最明確的立場。

海理上周在新罕布夏州普利茅斯的活動中表示「如果川普被判有罪，我會赦免他…，領導人需要考慮什麼最符合國家利益，而不要讓一名80歲的老人進監獄、繼續分裂我們的國家便是最有利的做法。赦免他後我們就可以作為一個國家繼續前進，不再談論他。」

德桑提斯此前也表示「讓一位快80歲的前總統入獄不利於國家」，上月29日在愛阿華州埃爾卡德(Elkader)的競選活動結束後亦向記者發表與海理相似的言論，同樣說「我們作為一個國家必須繼續前進」。

德桑提斯也援引此前唯一一位獲得赦免的美國總統，說「這就像福特赦免尼克森那樣，」指的是福特(Gerald Ford)1974年赦免因水門案而名譽掃地的前總統尼克森(Richard M. Nixon)， 「因為分裂不符合國家利益。」

共和黨初選的四位民調領先的參候選人中，已有三人明確表示將赦免川普，因企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)去年7月時便承諾赦免；不過前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)仍持反對意見，稱川普的行為仍威脅民主，赦免他將代表司法體系一分為二，一種用於普通百姓，另一種則為有權有勢的人所用。

距離初選剩不到一個月，川普在民調中仍然保持著廣泛優勢，分析網站FiveThirtyEight追蹤的民調平均值顯示，截至31日最接近川普的兩人--德桑提斯和海理仍落後近50個百分點。

華盛頓郵報與孟莫斯大學(Monmouth University)的民調顯示，川普在新罕布夏州的領先較小，但仍佔主導地位，有46%的潛在選民支持他。

川普 民調 德桑提斯

上一則

愛阿華初選將登場 川普團隊擔心大意失荊州 強力催票

下一則

梅蘭妮亞缺席除夕派對 川普揭原因 她的母親病重

延伸閱讀

梅蘭妮亞缺席聖誕全家福 川普證實：岳母病重

梅蘭妮亞缺席聖誕全家福 川普證實：岳母病重
談歷史、論種族 共和黨3候選人走極端 投合保守派選民

談歷史、論種族 共和黨3候選人走極端 投合保守派選民
愛阿華州初選將登場 川普團隊憂大意失荊州

愛阿華州初選將登場 川普團隊憂大意失荊州
2024宛如「政治超級盃」測試美式民主壓力

2024宛如「政治超級盃」測試美式民主壓力

熱門新聞

2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12
猶他州中國留學生莊凱被監視器拍到在一超市購物。(圖：猶他州里弗代爾警局提供/取材自X平台)

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

2023-12-30 23:44
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊