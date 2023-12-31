性別確認醫療法案 俄州共和黨議會、州長爆「內戰」

俄亥俄州議會立法禁止未成年人接受變性手術，但這個法案卻遭共和黨州長狄懷恩否決。(美聯社)

俄亥俄州 議會本月稍早在共和黨 人支持下，通過「禁止未成年人接受『性別確認醫療』及禁止跨性別 運動員參與女子體育運動」法案，29日被同黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)否決。

自2021年以來，全國已有20多州頒布限制令或立法禁止「性別確認醫療」的變性手術，狄懷恩的否決是個異數。不過，俄州共和黨議員握有足夠席次推翻他的否決。

狄懷恩在記者會上表示，他聽取了立法雙方意見，雙方「堅信他們自己的立場最能保護兒童」。而他發現，該法案只影響俄州一小部分兒童，「但對那些面臨性別不安(gender dysphoria)的兒童及其家庭來說，法案後果極其深遠。」

狄懷恩說他無法簽署眼前這項法案，但他相信行政手段可解決法案主要關切的問題，當場宣布了三管齊下作法：一、指示各機構禁止對18歲以下未成年人直接進行性別確認手術。二、指示相關機構向議會和公眾報告尋求相關護理者的數據調查結果。三、起草規範，防止出現臨時診所或暗自行動，好讓各家庭在性別確認醫療護理方面獲得充分諮詢。

俄亥俄州通過禁止性別確認醫療法案時，曾有數百人作證反對；其中包括醫療和教育專業人員、宗教領袖、跨性別兒童的父母和跨性別者。他們譴責這項立法殘酷，是基於恐嚇而非科學，對跨性別青少年生命構成威脅。

法案禁止俄州未成年人服用青春期阻滯劑並接受其他激素療法或接受性別重置手術；但允許該州未成年人繼續目前正在接受的治療。法案還要求公校為男女指定單獨團隊，禁止跨性別者參與女性體育運動，以維護運動完整性並確保公平。

性別確認醫療在美國已有十多年歷史，長期得到主要醫學協會認可。已通過禁止此類醫療法案的20多州，大多數面臨訴訟，但法院裁決不一。

全美至少有20州已通過禁令，禁止跨性別運動員參加全州中小學和大學運動比賽。但拜登政府訂明年初提出規定，可能會推翻這些禁令。