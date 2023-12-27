民調「拜登川普上台後政治目標」？美選民：沒有vs復仇

總統拜登（左）和前總統川普（右）。（美聯社）

英國每日郵報近期與民調 公司JL Partners合作，邀請1000位美國選民就拜登 及川普 「第二任期的政治目標」各挑一個關鍵字，結果顯示，拜登是「沒有」（nothing），川普則是「復仇」（revenge）。

政治新聞網站Politico 26日報導，川普似乎相當認同民調結果，他26日在旗下社群平台Truth Social發文，以文字雲形式分享民調結果。他獲得最多的關鍵字包括：復仇、獨裁、權力、經濟、美國、貪腐。

拜登獲得最多的關鍵字則包括：沒有、經濟、民主、和平。

每日郵報與JL Partners還舉行另一場民調，以市話、手機、簡訊及智慧型手機APP等方式訪問984名美國選民「若明天就要投票會投給誰」，40%受訪者說投川普，36%投拜登；若問「拜川二選一」，則46%選川普，43%選拜登。據每日郵報，民調抽樣誤差為3.1%。

川普曾表示，他一回鍋就會剷除政府內「像害蟲一樣的批評人士」。川普親信也曾暗示，川普若二度當選，可能會報復某些媒體。川普本月稍早告訴福斯新聞節目主持人尚漢尼提，自己回鍋後不會當獨裁者，但「第一天除外」。

川普並不避諱自己欣賞其他獨裁領袖，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、土耳其總統厄多安和北韓領導人金正恩等。