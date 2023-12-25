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願與拜登辯論20場 川普：若當選會和平轉移給繼任者

編譯潘勛／綜合24日電
川普近日受訪表示，他很熱中於與拜登總統舉行總統候選人辯論，並保證若2024年當選總統，卸任時一定會和平轉移權力。(路透)
川普近日受訪表示，他很熱中於與拜登總統舉行總統候選人辯論，並保證若2024年當選總統，卸任時一定會和平轉移權力。(路透)

前總統川普近日受訪表示，他很熱中於與拜登總統舉行總統候選人辯論，保證若2024年當選總統，定會和平轉移給繼任他的下一位總統，另外他認為，副總統賀錦麗比拜登更能領導白宮，而自己並不擔心另一位角逐共和黨提名的候選人海理(Nikki Haley)能威脅到他。

美聯社報導，保守派廣播主持人修伊特(Hugh Hewitt)21日採訪川普，問他假如成為共和黨提名人，是否願意與拜登辯論。川普表示十分期待，「辯個十場如何？」就算總統辯論委員會(CPD)舉辦的也一樣；川普指CPD已徹底腐化、爛透了，但他願辯上20場，「我可以每晚與這傢伙辯論。」

這次採訪題材很廣，川普堅稱，自己2020年選後把政權和平轉移給拜登。假如2024年他再度當選總統，卸任時也會和平轉移政權。他表示，「那是當然。我這次就這麼做了。跟你講，選舉被做弊了，我們有很多證據。只是我依然做了。」

但川普已因試圖推翻2020年選舉結果而遭起訴。

川普被問到，投一票給拜登是否等同投一票給賀錦麗，川普說，「我想沒錯」，但他表示，自己不確定拜登最後能否來到「起跑門」。

川普說，拜登與賀錦麗綁那麼緊，似乎有很多理由；拜登必須選賀錦麗，川普說這一點他懂；看來拜登要是不選，民主黨就得派賀錦麗出戰。

川普表示，自己真的認為賀錦麗比拜登來得好。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述消息人士稱，川普已要求盟友及謀士們想想，找海理來當副總統候選人，搭檔選2024年。但消息來源表示，假如川普獲得共和黨提名，搭配的副手是海理，支持川普「讓美國再度偉大」(MAGA)的群眾壓倒性給出負評。

Politico政治網站報導，川普的盟友正努力砸碎「川海」搭檔的可能性。

海理是前南卡羅來納州州長，她在最近的民調中大有斬獲；川普的首席謀士表示，按內部預測，海理在愛阿華州可能成為第三名，只落後佛州州長德桑提斯一點點，甚至會成為第二名。但川普在接受修伊特訪問時砲轟民調指海理表現不錯是「假的」，另堅稱自己毫不擔心海理可能對他造成挑戰。

川普 拜登 賀錦麗

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