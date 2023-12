遭指是暴亂分子「不證自明」 川普上自家社群辯稱：拜登才是

科羅拉多州最高法院19日史無前例引用憲法第14修正案,以前總統川普 煽動國會暴亂事件為由,裁定把他的名字從總統初選選票排除,現任總統拜登 隔天則稱川普要為此事負責「不證自明」,但川普則否認自己是「暴亂分子」,同時反控拜登才是。

根據Politico報導與白宮 發布的逐字稿,拜登搭乘空軍一號抵達威斯康辛州密爾瓦基後,有記者在停機坪提問「川普是暴亂分子嗎?」,他則答稱自己覺得「有些事情是不證自明」。

拜登告訴記者,「你們全看見了,無論第14修正案現在是否適用,我會讓法院作出裁決,但他(川普)肯定支持暴亂,毫無疑問」。

