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遭指是暴亂分子「不證自明」 川普上自家社群辯稱：拜登才是

編譯周辰陽／即時報導
前總統川普，攝於19日。（美聯社）
前總統川普，攝於19日。（美聯社）

科羅拉多州最高法院19日史無前例引用憲法第14修正案，以前總統川普煽動國會暴亂事件為由，裁定把他的名字從總統初選選票排除，現任總統拜登隔天則稱川普要為此事負責「不證自明」，但川普則否認自己是「暴亂分子」，同時反控拜登才是。

根據Politico報導與白宮發布的逐字稿，拜登搭乘空軍一號抵達威斯康辛州密爾瓦基後，有記者在停機坪提問「川普是暴亂分子嗎？」，他則答稱自己覺得「有些事情是不證自明」。

拜登告訴記者，「你們全看見了，無論第14修正案現在是否適用，我會讓法院作出裁決，但他（川普）肯定支持暴亂，毫無疑問」。

國會山莊與Axios網站則在21日報導，川普在自家社群媒體平台「Truth Social」寫道，「我不是暴亂分子」，還用大寫的英文字母特別指出自己在當天鼓勵支持者，「和平與愛國地」遊行到國會山莊。

川普還在最後宣稱，「不老實拜登（Crooked Joe Biden ）才是」暴亂分子，並在稍早的一篇貼文指控拜登「民主的威脅」。

川普 拜登 白宮

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