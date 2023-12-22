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美墨總統熱線 加強邊境執法 白宮高層官員將赴墨商談

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(左)21日與墨西哥總統羅培茲‧歐布拉多(右)進行電話會議，雙方同意加強美墨邊境針對非法移民的執法力道。圖為兩人今年1月曾在墨西哥市會晤。(美聯社)
拜登總統(左)21日與墨西哥總統羅培茲‧歐布拉多(右)進行電話會議，雙方同意加強美墨邊境針對非法移民的執法力道。圖為兩人今年1月曾在墨西哥市會晤。(美聯社)

拜登總統和墨西哥總統羅培茲‧歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)21日舉行電話會議，一致認為試圖越境人數創歷史新高且已擾亂貿易，美墨邊境必須加強執法力道。

拜登已指派國務卿布林肯(Antony Blinken)、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和國土安全部顧問薛伍德-藍道爾(Elizabeth Sherwood-Randall)等多位高層官員，在未來幾天赴墨西哥，與羅培茲‧歐布拉多當面討論相關議題。

白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)宣布上項事宜表示，這次訪問重點將放在如何阻止移民潮及美墨如何合作遏制非法越境；兩國領導人已談到墨西哥可採取哪些措施來因應當前挑戰，「我們還有更多事可以做」。

美國數十個主要農業組織20日甫敦促重新開放德州和墨西哥邊境的兩個鐵路過境點，以恢復貿易路線。這兩個過境點最近因為試圖越境非法移民增加而暫時關閉。白宮回應表示，正與墨西哥合作解決非法移民越境問題。

墨西哥方面表示，是拜登提出要求進行電話會議。柯比說，拜登與羅培茲‧歐布拉多總統在電話中討論了「持續管理西半球前所未見的移民浪潮」、「兩位領導人都對移民潮急劇增加感到擔憂；雙方一致認為，為重新開放共同邊境的主要入境口岸，迫切需要採取更多執法行動。」

美國南部邊境正面臨危機，估計每天有1萬人冒險非法越境進入美國。位於德州、亞利桑納州和加州至少三個入境口岸已禁止步行和車輛通行；海關邊境巡邏隊17日宣布，因為無證移民數量激增，將暫停兩個鐵路過境點；這可能導致數億元損失。

柯比指出，「兩位領導人廣泛談論了墨西哥境內可以採取哪些措施來減緩情勢發展，其中包括增加鐵路線和高速公路檢查站等。」雙方還談到增加墨西哥武裝部隊。

柯比表示，布林肯、馬奧卡斯和薛伍德-藍道爾訪問目的是要「進一步充實這些機制」，同時了解移民流動情況，與墨國總統和其團隊討論雙方還可以如何合作；「拜登政府正尋求與墨西哥當局全面合作」。

墨西哥 非法移民 拜登

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