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大法官湯瑪斯曾為加薪 揚言辭職 操守爭議再添一樁

記者顏伶如／綜合報導
最高法院保守派大法官湯瑪斯被爆2000年時曾揚言辭職來要求加薪，迫使共和黨籍國會議員修法調薪，滿足他的要求。(路透)
最高法院保守派大法官湯瑪斯被爆2000年時曾揚言辭職來要求加薪，迫使共和黨籍國會議員修法調薪，滿足他的要求。(路透)

保守派最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)道德操守爭議再添一樁，根據紐約時報取得的備忘錄，湯瑪斯在2000年時向國會議員施壓要求加薪並揚言辭職，共和黨籍國會議員連忙修法為大法官調薪，滿足湯瑪斯的要求。

紀錄顯示，湯瑪斯在2000年時年薪為17萬3600元，換算現今幣值約30多萬元，湯瑪斯目前年薪則有28萬5400元。

紐約時報報導，湯瑪斯在2000年時承受龐大的債務壓力，一年之前申辦26萬7230元私人貸款，用來購買露營車。

有關湯瑪斯爭取加薪過程的備忘錄，存檔於史丹福大學(Stanford University)胡佛研究所(Hoover Institution)收藏的已故前任最高法院首席大法官芮奎斯特(William Rehnquist)檔案文件裡。

備忘錄是前任美國法院行政辦公室(Administrative Office of the United States Courts)主任梅肯(L. Ralph Mecham)所寫，內容指出湯瑪斯向共和黨佛羅里達州聯邦眾議員史特恩斯(Cliff Stearns)提到薪水問題。

備忘錄寫道，湯瑪斯對史特恩斯說，最高法院大法官的待遇並不理想，如果未能獲得改善，「一名或多名大法官可能走人」。

紐約時報報導，史特恩斯辦公室爭取遊說團體協助，草擬為大法官加薪的法案，某些遊說人士請教聯邦法院法官，被徵詢的聯邦法官則持保留態度，對於如何回答感到尷尬。

史特恩斯日前接受非營利新聞調查組織ProPublica訪問時指出，湯瑪斯在保守派之間的重要性「至高無上」。史特恩斯說：「我們希望確保他對於工作感到自在舒適，並且得到適當的待遇。」

大法官 紐約時報 共和黨

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