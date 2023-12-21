輿觀民調：逾半數美國人支持科州判決 讓川普喪失競選資格

科州以憲法第14修正案禁止曾犯過叛亂行為者再任公職為由，決定懲罰川普。（美聯社）

科羅拉多州高等法院判決，前總統川普 因叛亂罪而失去資格，不得出現在該州2024年選票上，消息震驚全國；拜登也說川普犯下叛亂，毋庸置疑。輿觀(YouGov)民調 機構調查近3500名成年美國人，發現54%受訪者支持科州的判決，不支持者為35%；恐怕更叫人吃驚的是共和黨 人有24%支持科州判決，只是還是有66%反對。

每日郵報(Daily Mail)20日報導，科州以憲法第14修正案禁止曾犯過叛亂行為者再任公職為由，決定懲罰川普。

影片來源：YouTube

支持科州判決的人當中，約38%表示自己強烈支持。反對科州判決的人當中，只有28%表示強烈反對。

這些數據與紐約時報、錫耶納學院20日公布的民調數據相符，該民調指出，有22%川普支持者表示，假如他被定罪，就不該成為共和黨的總統提名人。

然而，民調專家倫茲(Frank Luntz)及其他川普選戰陣營人士相信，科州判決只會讓川普更可能在明年11月擊敗拜登總統。

84%民主黨人支持科州判決，這一點無足為奇；48%獨立人士也表示支持。

民調問題為：「你支持或不支持科羅拉多州高等法院判決說，川普不能出現在該州2024年共和黨總統初選選票上，原因在他的行動，導致2021年1月6日國會山莊暴亂案，等同叛變或造反合眾國？」

科羅拉多州共和黨已放話，假如川普的姓名不准印在選票上，就不辦原計畫的初選，改以舉辦黨團初選。