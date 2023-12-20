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國會休會 民主黨參院領袖舒默：援烏克蘭預算 拚明年初通過

記者張文馨／華盛頓報導

白宮期望國會在年底休會前通過援助烏克蘭的追加預算確定落空；民主黨參院領袖舒默19日表示，協商代表會在年底與1月加緊努力工作，目標在明年初復會後順利通過；烏克蘭總統澤倫斯基19日在基輔喊話，相信美國不會背叛烏克蘭。

美聯社盤點，這項拖延除了影響烏克蘭和美國的移民政策，國會議員明年初還要敲定更廣泛的預算協議，以避免部分政府機構關門。

參院撥款委員會主席莫瑞(Patty Murray)表示，明年初返回國會山莊後，留給議員們的時間不多了，他呼籲共和黨同僚認真以對；撥款委員會首席議員柯林斯(Susan Collins，共和黨)表示，1月不會是太愉快的月份。

拜登政府10月提出高達1060億元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和印太地區74億，以及136億的邊境資金。

共和黨人要求拜登政府收緊邊境和移民政策，兩黨議員上周末加班協商，盼在移民政策先尋求共識，換取共和黨對援烏預算的支持；但雙方始終沒談妥，舒默不得不宣告破局。

舒默說，要和共和黨議員達成共識，需要更多時間，這是困難的議題，民主黨希望在明年初復會後就能立刻完成一些目標。

澤倫斯基上周親自跑了趟華府，赴國會和白宮說明烏克蘭的實際戰況和需求；白宮18日說，年底前還會宣布一次對烏克蘭的軍事援助，也將是國會通過追加預算前的最後一次。

澤倫斯基19日在基輔基輔舉行一場兩小時的記者會，他說，當烏克蘭面臨彈藥短缺和外援問題，烏克蘭軍隊並沒有敗下陣來。

澤倫斯基說：「我確信美國不會背叛我們，我們在美國達成的協議也會被充分落實。」

除了美國援烏預算卡關，歐盟也因為匈牙利反對，延後批准對烏克蘭的500億歐元援助計畫。

澤倫斯基說，財政援助是烏克蘭抵禦俄羅斯全面攻擊的關鍵要素，美國知道，烏克蘭正在等待這筆援助，美國了解援助的具體用途，以及援助對戰爭局勢的影響；澤倫斯基表示，預計歐盟很快會批准援助。

路透報導，烏克蘭希望透過外援來填補430億元的明年度預算赤字。

烏克蘭 預算 澤倫斯基

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