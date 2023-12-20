佛州共和黨黨主席涉性侵遭黨部譴責 妻曾稱夫婦倆想來場3人同床戲

佛州共和黨黨主席齊格勒與妻子布莉姬‧齊格勒，同陷性醜聞，政治生涯面臨危機。(美聯社)

佛州共和黨 執委會17日以黨主席齊格勒(Christian Ziegler)涉嫌性侵一名女子正遭偵辦為由，通過譴責決議，並把他的職權幾乎全部剝奪，薪水減到剩一元，可能接下來還要把他解職；同一時間，讓人注意到齊格勒之妻布莉姬‧齊格勒(Bridget Ziegler)參與創辦的「自由母親」(Moms For Liberty)影響力已式微。夫妻同陷政治危機。

紐約時報報導，今年40歲的齊格勒住佛州薩拉索塔(Sarasota)，因一名女子報警，說齊格勒性侵她，10月以來齊格勒便受到偵辦。齊格勒尚未被起訴，也否認有任何不法；此外，雖然由州長到郡級委員會主席們的共和黨同志 一直向他施壓，他仍拒絕下台。

齊格勒參加17日由40名黨執委召開的不公開會議，為當前狀況向他們道歉，但仍認為會議不妥；然而，執委們悉數投票，支持懲罰齊格勒。

州眾議員薩爾茲曼(Michelle Salzman)會後表示，此事讓州共和黨受傷，可謂鼻青臉腫。

保守派「自由母親」組織創辦人的布莉姬最近向警方表示，夫妻倆合意與另一名女子來場三人同床戲。

佛州共和黨黨主席齊格勒與妻子布莉姬‧齊格勒，同陷性醜聞，政治生涯面臨危機。(美聯社)

但她的私生活與公眾活動被視為脫節失序，引發強大批評壓力，要她由薩爾茲曼郡的校區委員會辭職。

一名五年級學生的母親賽爾斯(Sally Sells)日前在一場校委會激烈會議上對布莉姬說，社區大多數人對她家的私生活本來一點也不在乎，但她的偽善實在太醒目了。布莉姬沒說什麼，也不打算辭職。

「自由母親」這個全國性右派倡議團體由佛州誕生，本是因應新冠疫情期間學校關閉及強制戴口罩，但很快也因反對男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒等政策，名噪一時。