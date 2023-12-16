喬州干預選舉訴訟 2名川普律師認罪 道歉信卻只寫1行

因企圖推翻2020年大選喬治亞州結果而與川普同遭起訴的律師席妮·鮑威爾及切斯布羅已達成認罪協議，協議內容之一要求必須為其行為像喬州選民道歉，但兩人的道歉信都只有短短一行。圖為切斯布羅。(美聯社)

前總統川普 遭控企圖推翻2020年大選喬治亞州結果而遭起訴，還有18名共謀同列被告，其中川普律師席妮·鮑威爾(Sidney Powell)及切斯布羅(Kenneth Chesebro)已達成認罪協議，協議內容之一要求必須為其行為像喬州 選民道歉，但兩人的道歉信都只有短短一行。

因企圖推翻2020年大選喬治亞州結果而與川普同遭起訴的律師席妮·鮑威爾及切斯布羅已達成認罪協議，協議內容之一要求必須為其行為像喬州選民道歉，但兩人的道歉信都只有短短一行。圖為席妮·鮑威爾。(美聯社)

喬州地方媒體「亞特蘭大新聞憲政報」(Atlanta Journal-Constitution)14日援引資訊公開法取得鮑威爾與切斯布羅的手寫簡短道歉信。兩人都沒有在信中寫出承認拜登 總統在喬州合法贏得2020年總統大選，信中也沒有譴責川普散布毫無根據的選舉陰謀論。

鮑威爾在日期註記為今年10月19日的信中寫道：「我為科菲郡(Coffee County)事件的相關行為道歉。」鮑威爾在同一天對六項輕罪起訴罪名認罪，包括密謀蓄意干預選務執行。

切斯布羅於日期註記為10月20日的信中寫道：「我對於第15項起訴的個人參與，向喬州州民及富爾頓郡(Fulton County)居民道歉。」遭到一項重罪起訴的切斯布羅是出庭認罪時寫下道歉信，起訴罪名為密謀申報造假資料。

今年8月對川普等人起訴的富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)，辦公室發言人14日並不願對鮑威爾與切斯布羅的道歉信內容發表評論。

包括鮑威爾與切斯布羅在內，本案共有四名被告已與檢方達成認罪協議，換取包括緩刑在內的懲處，但都不必坐牢。根據喬州初犯法(first offender law)，四人緩刑屆滿時，如果沒有違反認罪協議要求，也沒有其他犯罪，在喬州的犯罪紀錄就可以消除。

包括川普、前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、 前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)在內的其他15名被告均辯稱無罪。

美聯社報導，另外兩名與檢方達成認罪協議的前川普競選團隊律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)以及喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)，道歉信則都寫得比較長，內容也更為具體。