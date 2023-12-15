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誹謗喬治亞州選務人員 朱利安尼須賠1.48億元

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
陪審團裁決前紐約市長朱利安尼，要賠償喬州干預選舉案中受到名譽誹謗的母女1.48億的天價罰金，朱利安尼表示將會上訴。（美聯社）
陪審團裁決前紐約市長朱利安尼，要賠償喬州干預選舉案中受到名譽誹謗的母女1.48億的天價罰金，朱利安尼表示將會上訴。（美聯社）

美國陪審團今天決定，前紐約市長朱利安尼以不實指控破壞2名喬治亞州前選務人員的名譽，稱兩人協助操控2020年總統大選結果，因此須賠償逾1.48億美元。

路透報導，華盛頓聯邦法院陪審團裁決，曾任前總統川普私人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）須支付莫斯（Wandrea "Shaye" Moss）和她的母親弗利曼（Ruby Freeman）約7300萬美元，以補償她們遭受的名譽和情感傷害。朱利安尼另須付7500萬美元懲罰性賠償。

弗利曼在法院外對記者說：「今天是美好的一天。陪審團見證朱利安尼對我和我女兒所做的一切，並要他負起責任…其他人也必須負責。」

朱利安尼協助共和黨籍的川普提出關於2020年大選存在舞弊的不實指控。聯邦法官在審判前就決定朱利安尼應對誹謗、故意造成精神痛苦和民事共謀負責。陪審團面臨的唯一問題是要判賠多少損害賠償金，最後商議超過10小時才做出決定。

朱利安尼說，他會提出上訴；他在法院外告訴記者：「這個離譜數字只是凸顯整個訴訟程序的荒謬。」

陪審團在聽取3天證詞後做出裁決。均為非裔的莫斯和弗利曼描述，在川普及其盟友散播有關她們參與選舉舞弊的不實指控後，她們收到大量種族主義和性別歧視的訊息，甚至包括私刑威脅。

朱利安尼的律師席布萊（Joseph Sibley）承認朱利安尼造成傷害，但稱原告要求至少4800萬美元賠償，對朱利安尼來說根本是災難。

席布萊在陪審團面前提到朱利安尼在2001年9月11日紐約雙子星大樓恐怖攻擊事件後身為紐約市長的表現，說他是個「好人」。

朱利安尼多次不實指稱有監視器影片顯示莫斯和弗利曼在亞特蘭大一處籃球場隱藏並清點裝滿非法選票的行李箱，這座籃球場在2020年大選期間被用來處理選票。

朱利安尼曾聲稱會在審判期間作證，但最終選擇不出庭。

喬治亞州調查發現，莫斯和弗利曼正確且合法地處理選票。她們的律師說，她們所受的指控是川普及其法律團隊及一家右翼媒體陰謀的一部分，目的是協助川普散布對選舉結果的懷疑，扭轉川普敗給民主黨籍拜登的局面。

朱利安尼自從協助川普企圖推翻2020年大選結果後，就面臨多起民事與刑事訴訟，還有不斷增加的法律費用。

川普 喬治亞州 紐約市

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