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劍指川普？國會通過法案 禁止任何總統單方面決定退出北約

編譯周辰陽／即時報導
國會14日通過了包含在年度國防政策授權法案的一條法律，防止任何一位總統單方面決定讓美國退出北大西洋公約組織。（路透 / ALAMY）
國會14日通過了包含在年度國防政策授權法案的一條法律，防止任何一位總統單方面決定讓美國退出北大西洋公約組織。（路透 / ALAMY）

國會14日通過了一條法律，將防止任何一位總統在未經參議院或國會法案同意的情況下，就讓美國退出北大西洋公約組織。

國會山莊網站與商業內幕報導，這項措施由民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）與共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）領銜，納入了年度國防政策授權法案（NDAA）。參議院13日率先通過總額8860億美元的法案NDAA，共和黨占多數的眾議院也在14日表決過關，預計將送交拜登總統簽字生效。

根據凱恩參議員的參院官方網站聲明，「具體來說，在暫停、終止或撤回美國的北約成員國資格之前，這項修正案將要求參院的諮詢及同意或國會法案。如果任何美國總統未經參院批准或國會法案而試圖離開北約，該修正案禁止任何資金用在此目的」。

凱恩在聲明指出，北約對俄羅斯總統普亭發動的烏克蘭戰爭，以及世界各地日益嚴峻的挑戰，「做出了強而有力的回應」，這個跨黨派法案「防止任何美國總統單方面退出北約，重申美國支持這個至關重要的聯盟，即是我們國家安全的基礎，也向世界各地的獨裁者發出強烈訊息，即自由世界保持團結一致」。

盧比歐也在聲明表示，這個措施成為國會監督的重要工具，「我們必須確保，我們正在保護我們的國家利益，以及保護我們民主盟友的安全」。

報導指出，這一個防範美國總統擅自退出北約的條款，雖然沒有直接提到在共和黨初選獨占鰲頭的前總統川普，而他也沒有明確允諾要退出北約，但外界仍然擔心，如果數十年來一直嚴厲批評北約的川普打贏2024年的總統選舉，就將讓美國退出這個軍事同盟。川普的發言人沒有立即回應置評請求。

北約 參院 共和黨

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