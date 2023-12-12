我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

洛杉磯美食攤販遭劫 背後捅刀嚇壞夫婦

商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能

編譯葉亭均／綜合外電
商務部官員向議員作證時表示，質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能。（路透）
商務部官員向議員作證時表示，質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能。（路透）

商務部高層官員12日向議員表示，美國質疑中國華為公司能夠量產其最新智慧手機中的先進晶片，以及性能表現能夠達到符合市場要求的門檻。

美國商務部出口管制司長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在向眾議院外交事務委員會作證時表示：「無論是性能或產量都可能無法符合這台裝置的市場。此外，在這款手機內的半導體晶片性能表現比前幾年還差。因此，我們的出口管制在減緩中國取得先進技術是有意義的。」

拜登政府已針對先進半導體晶片和設備出口至中國大陸發布全面性的限制措施，而美國商務部的產業與安全局在10月已緊縮這些控制措施，涵蓋更多晶片和工具。

儘管這些限制措施出爐，加上美國盟國也實施禁令，但華為與其合作夥伴中芯國際在8月推出了搭載7奈米晶片的手機。這款手機在美國商務部長雷蒙多到訪中國時上市，代表美中科技冷戰進入新階段，也引發華盛頓論辯要限縮北京科技實力的最佳策略。

商務部產業與安全局9月初表示，正在調查「號稱是」7奈米的晶片，接著維持沉默，直到肯德勒12日對議員發言。

當被問到華為的技術能力時，肯德勒說：「我們瞭解您們對這項技術發展的憂心。」美國商務部產業與安全局正承受來自共和黨要求對華為、中芯更加強硬的壓力。眾議院外交事務委員會主席麥考爾和其他議員已要求當局切斷華為、中芯這兩家陸企與美國供應業者的關係。

雷蒙多11日受訪時透露，美國將將盡可能採取「強有力」行動來維護國家安全，但不願證實正在調查華為或中芯。

商務部 晶片 華為

上一則

眾院委員會提百項建議 壓力測試銀行突撤出中國市場能力

延伸閱讀

晶片淘金熱逐漸退潮 今年有1.09萬家中國晶片公司消失

晶片淘金熱逐漸退潮 今年有1.09萬家中國晶片公司消失
聯邦環評豁免生變 雷蒙多：美本土晶片廠恐遭耽擱多年

聯邦環評豁免生變 雷蒙多：美本土晶片廠恐遭耽擱多年
雷蒙多急轉彎 美： 輝達「可以、將會且應該」向中國銷售AI晶片

雷蒙多急轉彎 美： 輝達「可以、將會且應該」向中國銷售AI晶片
晶片法案撥補助款 先給國防承包商 台積電等明年

晶片法案撥補助款 先給國防承包商 台積電等明年

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

2023-12-08 17:54
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史