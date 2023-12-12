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眾院委員會提百項建議 壓力測試銀行突撤出中國市場能力

編譯徐榆涵／即時報導
衆院「中國問題特別委員會」12日提出一份有關提高美國經濟競爭力以對抗中國崛起的報告。（路透）
衆院「中國問題特別委員會」12日提出一份有關提高美國經濟競爭力以對抗中國崛起的報告。（路透）

金融時報和南華早報報導，美國國會的一個委員會表示，應該要求美國聯準會對美國銀行「承受可能突然失去進入中國市場機會」的能力進行壓力測試。

衆院「中國問題特別委員會」12日在一份有關提高美國經濟競爭力以對抗中國崛起的報告中，提出多達150項建議。

今年1月成立的眾院小組旨在加強對中國政府的審查，該小組表示，如果中美發生衝突，聯準會還應該評估中國金融公司受制裁對金融市場的影響。

美中緊張關係過去三年急遽加劇，部分原因是對台灣衝突的擔憂。近幾個月來，隨著美國海軍上將和將軍們不再公開預測中國對台灣採取軍事行動的時間表，這些擔憂才有所緩解。

這份兩黨報告還呼籲國會要求政府盟友一同制定計畫，「如果中國共産黨對台灣或其他美國盟友或夥伴進行軍事侵略，將付出嚴重的外交和經濟代價」。

此建議是在該委員會今年舉行的兩次兵棋推演之後提出的，其中包括一次與華爾街高管的兵棋推演，此舉引發外界質疑，美國如何在經濟上應對中國侵略台灣而不對其自身經濟造成「嚴重傷害」。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）制裁專家基爾克雷斯（Emily Kilcrease）在最近的一份報告中表示，中國經濟的規模和相互關聯性代表，制裁的負面影響將「透過中國與幾乎每個國家的深厚經濟聯繫在全球範圍內反彈，這其中包括美國」。

美國總統拜登和中國國家主席習近平上月在舊金山的領袖峰會上尋求穩定兩國關係。但為企業提供中國問題諮詢的商業顧問表示，高層們仍擔心，特別是因為一旦與中國發生戰爭，他們將面臨供應鏈轉移的困難。

中國委員會的報告稱，美國政府應設立一個「協調辦公室」，負責評估中國軍事和經濟侵略對經濟、金融和供應鏈的影響。

該報告還囊括各種建議，包括加強努力阻止中國獲得美國先進技術、在短時間內對中國分階段徵收一套新關稅等。

中國2001年加入世界貿易組織（WTO）後，美國和其他成員國開始向中國提供較低關稅以鼓勵貿易，中國則承諾開始進行一系列改革，使其經濟符合WTO規則。但報告認為，中國始終未能兌現改革承諾，而美國在加入WTO後給予中國的「永久性正常貿易關係待遇」並沒有帶來國會期望的利益或經濟改革。

但該報告並未具體說明此變更，是否須將中國歸入美國「拒絕正常貿易關係」的國家之列，美國目前僅將古巴、北韓、俄羅斯和白俄羅斯排除在永久正常貿易關係之外。

白俄羅斯 WTO 供應鏈

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