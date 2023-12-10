比川普穩定、比拜登親商 企業家改挺海利參選 商界領袖因「這點」中意她

越來越多的美國商界領袖支持前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）作為共和黨總統候選人，因為覺得她比競爭對手川普穩定，也比現任總統拜登更親商。（路透）

越來越多的美國商界領袖支持前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）作為共和黨 總統候選人，因為覺得她比競爭對手川普 穩定，也比現任總統拜登更親商。

法新社報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示：「即使你是非常自由派的民主黨人，在此也奉勸協助海利。在共和黨這邊請做出一個可能比川普更好的選擇。」

過去一個月左右，越來越多企業家和商界領袖支持曾在川普政府擔任駐聯合國大使的海利，聲援她、充實她的競選資金，或在她民調 水漲船高之際，考慮加入聲援。

這些人之中包括保守派大金主科克（Charles Koch）和億萬富翁投資者朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）。

本月初在紐約上西城（Upper West Side）一間豪華公寓舉行的募款活動中，海利獲得紐約市商界精英承諾捐款超過50萬美元。

羅徹斯特大學（Rochester University）政治學教授普里莫（David Primo）表示：「我認為，包括商界人士在內的許多金主最初都在觀望，等著看看事情會如何發展，誰能在經過幾個月的競選活動後留下來。」

截至10月底，針對明年1月15日愛荷華州黨團會議的民調，海利還拿不到10%支持，但現在她的支持率已經接近18%，直逼約19%支持度的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）。

普里莫說，海利「在辯論中給人留下深刻的印象」，而且「商界領袖擔心川普再次擔任總統可能帶來的不穩定性」。

德拉瓦大學（University of Delaware）教授金德曼（Daniel Kinderman）說：「看起來她會比其他人更願意遵守規範，我認為，總的來說，商界領袖確實欣賞這一點，他們不喜歡事情變得太瘋狂。」