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聯邦法官：未來8年禁拆散無證家庭

記者顏伶如／綜合報導
川普任內為打擊非法移民而實施的「零容忍」政策，造成數以千計家庭被拆散。(路透)
川普任內為打擊非法移民而實施的「零容忍」政策，造成數以千計家庭被拆散。(路透)

加州南區聯邦法院法官沙布羅(Dana Sabraw)8日批准拜登政府司法部與美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)達成的和解協議，未來八年禁止援用川普任內打擊非法移民的「零容忍」(zero-tolerance)政策。裁決結果到2031年12月均有效，即使川普再次入主白宮，「零容忍」政策也無法復活。

沙布羅批准和解之前說道，數以千計移民家庭遭到拆散，是「我們國家歷史當中最丟臉的一章」。沙布羅是由前總統小布希(George W. Bush)任命成為聯邦法官。

川普政府的「零容忍」政策導致無證移民家庭在美墨邊境遭查緝後骨肉分離，從2017年至2021年間累計約3900名兒童與父母失散，美國民權聯盟2018年代表遭拆散移民家庭對聯邦政府提告。沙布羅在2018年6月對「零容忍」政策下達禁止令，剛好是當時的川普總統受到國際輿論批評後自行宣布暫停「零容忍」政策的六天後。沙布羅下令聯邦政府必須在30天內讓無證兒童回到父母身邊，由於不同機關之間的政府資料庫並未連線，政府人員手忙腳亂。被安置到全美收容所的無證孩童不知道父母的資料，也不知道如何尋找家長。

沙布羅8日對司法部委任律師及美國民權聯盟律師道賀，並回憶「零容忍」政策在2017年、2018年間造成各種駭人聽聞的實例。他宣讀先前裁決書指出，「零容忍」政策「殘暴、充滿冒犯，背離公平原則及基本禮節的傳統精神」。

沙布羅也引述2018年另一筆法院資料指出，許多無證家長遭到遣返時，根本不知道兒女的下落。他說，如此手段「真的沒人性」。

美國民權聯盟指出，聯邦政府及義工組織迄今還找不到68名無證兒童的下落，不知道這些孩童是否安好，無法安排與家人團圓。

沙布羅說，在統計資料上被遺漏的無證兒童，「一直最讓我感到害怕與憂心」。

移民家庭 川普 聯邦政府

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