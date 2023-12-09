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民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
「華爾街日報」最新民調顯示，在只有拜登和川普這兩位總統候選人的假設投票中，拜登以43%比47%落後川普4個百分點。（美聯社）
「華爾街日報」最新民調顯示，在只有拜登和川普這兩位總統候選人的假設投票中，拜登以43%比47%落後川普4個百分點。（美聯社）

「華爾街日報」最新民調顯示，總統拜登的政治聲望正處於執政以來的最低點。拜登在2024年總統大選中，不論是對決前總統川普，還是加上其他候選人一起競選，拜登都不敵川普。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）民調顯示，在只有拜登和川普這兩位總統候選人的假設投票中，拜登以43%比47%落後川普4個百分點。如果加上5位潛在的第三方和獨立候選人一起角逐，川普的領先幅度將擴大到6個百分點─37%比31%。

在這項新的民調中，對拜登的不滿是普遍存在的，儘管大部分出現在親民主黨的團體中，他們可能在總統大選投票時仍然支持拜登。

只有23%的選民表示拜登的政策對他們有幫助，而53%的選民表示拜登的政策讓他們受到傷害。相較之下，大約一半的選民表示，川普擔任總統時的政策對他們有幫助，有超過37%的選民表示受到傷害。

民調中約有37%的受訪者認同拜登的工作表現，這是「華爾街日報」民調中，拜登擔任總統以來的最低值；有61%的受訪者認為拜登的整體形象不佳，創下新高。

「拜登經濟學」（Bidenomics）是拜登的招牌經濟綱領，但只有不到30%的選民表態支持，超過半數的選民不表支持。

這些調查結果給拜登和民主黨人士帶來最新的衝擊，一些民主黨人士公開擔心拜登這位81歲總統的體力，並日益對77歲的川普可能捲土重來大肆示警，他們將共和黨的川普描繪成一心想要報復、對民主構成威脅的人。

然而，拜登的競選連任團隊正在尋找機會爭取支持，他們在這項新民調中發現一些機會。

在已被證明能為民主黨候選人帶來支持的墮胎問題上，拜登的支持度領先川普；44%的選民認為拜登有能力處理墮胎問題，只有33%的選民支持川普。

拜登 川普 民調

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