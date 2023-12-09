川普若當選 傳挑選閣員要求兩條件：絕對忠誠、願意扭曲法律

Axios新聞網站引述知情人士報導，前總統川普若贏得2024年大選，選擇內閣官員只問兩大條件：對他絕對忠誠、並願意扭曲法律及規定以協助他達到目的。(路透)

Axios新聞網站引述知情人士報導，前總統川普 若贏得2024年大選，選擇內閣官員只問兩大條件：對他絕對忠誠、並願意扭曲法律及規定以協助他達到目的。報導指出，幾個重要職務可能由米勒(Stephen Miller)、范斯(J.D. Vance)、巴特爾(Kash Patel)等人出任，前任白宮顧問巴農(Stephen Bannon)亦可能重出江湖。

知情人士透露，如果川普贏得明年大選，由忠心耿耿部屬組成的行政團隊，將嚴厲打壓曾經批評川普的反對派人士，展開清算及整肅，同時推出具有高度爭議的法律及軍事行動。

報導指出，不管是政府官員或媒體記者，凡是批評過川普都將被鎖定，甚至可能入獄，無證移民則將遭到大量遣返或送進拘留中心，川普政府將出動軍隊對付墨西哥販毒集團，罪犯和異議份子都將面臨大規模掃蕩。另外，川普政府將修改法律，以便清算政府部門裡對川普不夠忠誠的公務員。

有關川普的副總統人選，報導指出，被列入考量名單包括范斯、莎拉‧桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)、雷克(Kari Lake)、諾姆(Kristi Noem)。佛州聯邦眾議員 唐納德斯(Byron Donalds)是陪著川普跑選舉行程的極少數非裔國會議員之一，也積極爭取出任競選搭擋。向來力挺川普的喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也在被討論之列。

報導還指出，川普妻子梅蘭妮亞屬意的副總統人選則是前任福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)，理由是卡爾森火力十足，將成為川普最有力量的分身。不過，許多川普核心幕僚則說，卡爾森出任副手的希望不高，因為川普絕不可能挑選一個光芒會蓋過自己的搭擋，某些幕僚表示，卡爾森不是「可以被控制的人」。