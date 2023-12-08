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民主黨議員拉火警阻投票 眾院「譴責」

記者張聲肇／綜合報導
紐約州民主黨籍聯邦眾議員鮑曼因9月間在眾院辦公大樓拉火警警報，7日遭眾院譴責。(美聯社)
紐約州民主黨籍聯邦眾議員鮑曼因9月間在眾院辦公大樓拉火警警報，7日遭眾院譴責。(美聯社)

紐約州民主黨籍聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)去年9月在全院會議時拉動火警警報，導致停會一小時，眾院7日通過共和黨提出的譴責(censure)決議案，票數214對191，顯示少數民主黨議員贊同。

譴責是僅低於開除的懲罰，多數民主黨議員認為「太過」，鮑曼本人更不服氣，說這對他自己、對民主黨同僚和美國人民都「痛苦地表示」共和黨根本不把立法當一回事，甚至無能立法，「只顯示他們沒有能力治理、服務美國人民。」

這次票決，是眾院今年第三度把立法精力放到「整自己人」，先後剝奪了一名議員的委員會委員資格，創歷史紀錄地開除了議長。

提案的密西根州共和黨籍聯邦眾議員麗莎‧麥克林(Lisa McClain)卻認為懲罰有理，因為在全體議員正要通過重要立法，核准臨時預算，避免政府關門之際拉火警警報，「徒然製造紊亂，讓眾院辦不了正事。」「為了阻擋眾院共和黨議員提案就臨時預算法案投票，防止政府關門，讓美國人民領得到支票，拉警報行為理當受到譴責。」

鮑曼10月在審判庭上已就被控的「行為不當」罪名認罪，接受三個月緩刑的處罰，並認繳1000元罰款，他以為這樣就和檢察官達成了「結案」協議，不料共和黨黨團仍窮追不捨，硬要讓他背上「遭國會譴責」的「犯罪紀錄」。

替鮑曼辯護的民主黨議員說，共和黨人這種事也要追究，顯示他們不是認真的立法者，放著正事不幹，就會玩政治把戲。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)7日起立發言，說「下一個就懲戒我吧，你們(共和黨)的把戲就這麼不值錢。沒有可信度，沒有操守可言，沒有合法性。趕快來懲戒我，我下周、下月、明年都會把懲戒令當作榮譽臂章戴著，秀給大家看。」

共和黨 民主黨 眾院

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