佛州共和黨主席涉性侵 堅不辭職

捲入性侵醜聞的佛州共和黨委員會主席齊格勒。(美聯社)

美聯社報導，佛羅里達州共和黨 委員會主席齊格勒(Christian Ziegler)最近捲入一起性侵醜聞，不過他強調自己清白，拒絕辭職。

齊格勒在寄給黨員的電子郵件中，指稱性侵案虛烏有，並強調：「我的家庭堅如磐石，妻子布莉姬(Bridget Ziegler)150%支持我，我們有適當方法保護三個孩子，就像之前蒙受所有攻擊一樣。」

對於齊格勒涉及的性侵案，佛州 州長德桑提斯 公開呼籲：「我認為他應該辭職，我認為他應該這麼做。」並補充道：「在被證明有罪前，他是清白，但是黨主席不應受到這種待遇，我希望指控不是真的。」

但是齊格勒顯然不從，並在電子郵件中寫道：「我們有國家需要拯救，在這段過程結束前，我不會因為這項捏造的犯罪指控，讓我的任務中斷。」

薩拉索塔(Sarasota)警局公布的文件顯示，案發日期為10月2日，報案日期為10月4日，雖然沒有提及任何案件細節，但確實有「性侵」(rape)和「遭受性虐待」(had been sexually battered)等字眼，不過齊格勒至今尚未受到指控。

根據報導，原告和齊格勒相識20年，並且和齊格勒夫婦有為期三年的自願性關係，案發當天三人原本打算進行性行為，但齊格勒臨時出狀況而作罷，不料當天稍晚，齊格勒來到原告住處外，強行將原告推入屋內性侵得逞。

據了解，齊格勒11月2日接受偵訊時向警方表示，當天性行為是雙方自願，並有錄影存證，不過事後刪除影片，直到遭到性侵指控後才重新復原。

齊格勒妻子布莉姬雖然沒有涉案，但她是保守派政治團體「自由媽媽」(Moms For Liberty)創辦人，也是薩拉索塔郡學區董事會成員，並被德桑提斯任命為中佛州旅遊監督委員會的督導，是當地社區頗具知名度的人物。