我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

紅藍州長大辯論 分析：呈現兩黨國家未來走向有重大歧見

編譯俞仲慈／綜合1日電
媒體記者在媒體室觀看「紅藍州長辯論」(路透)
媒體記者在媒體室觀看「紅藍州長辯論」(路透)

福斯電視台(Fox News)30日晚間舉行的兩黨政策辯論會，民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)對上共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，雙方在90分鐘內，唇槍舌劍、互相指責，呈現兩黨對於領導國家未來走向有嚴重的歧見。

這場旨在展現兩黨國家政策的辯論會，雙方對於文化意識型態的政策尤其對立，互不相讓。

對紐森而言，這是一次向總統拜登和副總統賀錦麗輸誠的機會，並消除外界對他有意競逐大位的臆測，因此紐森還不忘趁機挖苦民調居共和黨內第二的德桑提斯：「我們唯一共同點就是，我們都不會被提名成為2024大選的總統候選人。」

紐森從宣傳拜登政府的經濟政績，到糾正德桑提斯念錯副總統賀錦麗名字，一連串動作的真正目的就是將自己形塑為民主黨代言人。

紐森以佛州推動的LGBTQ政策如同「漠視同性戀」，並以前總統雷根(Ronald Reagan)拒絕支持反對同性戀教師為例，大肆抨擊德桑提斯：「我不喜歡你貶低別人的方式，我不喜歡你貶低LGBTQ的方式，我不喜歡你對待意見不同人士總是貶低、羞辱，我覺得根本上這是一種冒犯。」

另一方面，辯論會對德桑提斯而言，正好是拉攏保守派增加其支持度的大好機會；因此德桑提斯將民主黨執政下的美國形容為反烏托邦世界，他表示：「紐森之前是舊金山市長，所以他採用舊金山模式，結果造成加州的崩壞。」並強調：「如今左派也想採用加州模式，結果就是美國也將崩壞。」

德桑提斯自宣布參選以來，選情持續低迷，遠遠落後於川普，最就又被民調第三名的前聯合國大使海理(Nikki Haley)迎頭趕上，腹背受敵。

儘管德桑提斯競選團隊聲稱這場電視辯論會是「至今最大規模」，政治觀察家認為，這場辯論無論發生任何事情，都不太可能改變共和黨初選現況，只不過是紅、藍州長代表其所屬政黨拋出的政策風向球。

德桑提斯 紐森 加州

上一則

這一幕永難抹去 目睹阿姨被警射殺 德州男童身心受創獲償350萬元

下一則

紅藍州長大辯論 淪為口水大戰 六大重點看過來

延伸閱讀

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯

紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯
拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」

拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」
發布聲明悼念季辛吉 拜登：我們看法南轅北轍

發布聲明悼念季辛吉 拜登：我們看法南轅北轍

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
許多賣家趁著年終購物潮推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費。（Getty Images)

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

2023-11-24 19:00
美元和歐元硬幣和紙鈔，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

1美分硬幣印鑄錯誤 8歲童眼尖揪字樣「重影」專家估價值漲至3萬至4萬

2023-11-27 06:34

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功