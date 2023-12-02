紅藍州長大辯論 分析：呈現兩黨國家未來走向有重大歧見

媒體記者在媒體室觀看「紅藍州長辯論」(路透)

福斯電視台(Fox News)30日晚間舉行的兩黨政策辯論會，民主黨籍加州 州長紐森 (Gavin Newsom)對上共和黨籍佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，雙方在90分鐘內，唇槍舌劍、互相指責，呈現兩黨對於領導國家未來走向有嚴重的歧見。

這場旨在展現兩黨國家政策的辯論會，雙方對於文化意識型態的政策尤其對立，互不相讓。

對紐森而言，這是一次向總統拜登和副總統賀錦麗輸誠的機會，並消除外界對他有意競逐大位的臆測，因此紐森還不忘趁機挖苦民調居共和黨內第二的德桑提斯：「我們唯一共同點就是，我們都不會被提名成為2024大選的總統候選人。」

紐森從宣傳拜登政府的經濟政績，到糾正德桑提斯念錯副總統賀錦麗名字，一連串動作的真正目的就是將自己形塑為民主黨代言人。

紐森以佛州推動的LGBTQ政策如同「漠視同性戀」，並以前總統雷根(Ronald Reagan)拒絕支持反對同性戀教師為例，大肆抨擊德桑提斯：「我不喜歡你貶低別人的方式，我不喜歡你貶低LGBTQ的方式，我不喜歡你對待意見不同人士總是貶低、羞辱，我覺得根本上這是一種冒犯。」

另一方面，辯論會對德桑提斯而言，正好是拉攏保守派增加其支持度的大好機會；因此德桑提斯將民主黨執政下的美國形容為反烏托邦世界，他表示：「紐森之前是舊金山市長，所以他採用舊金山模式，結果造成加州的崩壞。」並強調：「如今左派也想採用加州模式，結果就是美國也將崩壞。」

德桑提斯自宣布參選以來，選情持續低迷，遠遠落後於川普，最就又被民調第三名的前聯合國大使海理(Nikki Haley)迎頭趕上，腹背受敵。

儘管德桑提斯競選團隊聲稱這場電視辯論會是「至今最大規模」，政治觀察家認為，這場辯論無論發生任何事情，都不太可能改變共和黨初選現況，只不過是紅、藍州長代表其所屬政黨拋出的政策風向球。