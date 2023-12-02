紅藍州長大辯論 淪為口水大戰 六大重點看過來

共和黨籍佛羅里達州長德桑提斯(左)與民主黨籍加州州長紐森(右)，30日晚間參加福斯新聞網主辦的「紅藍州長辯論」，為各自政黨政策辯護。(路透)

共和黨 籍佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)與民主黨籍加州州長紐森 (Gavin Newsom)，30日晚間參加福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)主持的「紅藍州長大辯論」。有線電視新聞網(CNN)1日分析，紐森遭共和黨陣營批評代表拜登總統披掛上陣，正在角逐共和黨初選的德桑提斯近來選情越來越被看壞，距離愛阿華州初選僅剩七周的此時，迫切需要重振士氣。

CNN分析，這場罕見的電視辯論六大重點包括：

紐森被視為拜登代理人(Biden surrogate)

德桑提斯在辯論一開場就說，紐森想要在全國舞台爭取曝光，因此以「影子候選人」的方式參加2024年大選，因為紐森打的如意算盤是，高齡81歲的拜登最後應該不會參選連任。德桑提斯對紐森說：「你為何不坦承呢？你就是在參選。」

紐森為拜登的經濟、移民等施政成果辯護，並說拜登上台以來創造1400萬個就業機會，「比過去三任共和黨籍總統任內表現相加的十倍還多」。

紐森批評德桑提斯改變立場

紐森對德桑提斯提出一連串質疑，批評力道彷彿共和黨初選辯論的針鋒相對。紐森批評德桑提斯自從有意問鼎白宮之後，在移民、環保等議題都出現立場改變。

CNN分析，福斯新聞網主要收視群極可能是將在共和黨初選投票的選民，紐森這招明顯抓住德桑提斯痛腳，成為這場辯論會最精彩的亮點。

德桑提斯展現對於參選總統有不屈不撓的決心

前總統川普並未參加共和黨初選辯論，德桑提斯等參選人在初選辯論的表現，對於共和黨選民影響不大。但30日晚間的這場辯論，則讓德桑提斯有機會向共和黨選民展現問鼎白宮的理想與抱負，凸顯為何支持德桑提斯超級政治行動委員會( super PAC)取名為「永不退縮」(Never Back Down)。

漢尼提聲稱不會當糾察隊(hall monitor)

漢尼提在辯論會開場便表明將保持中立，不會扮演糾察隊角色。不過，辯論進行過程，紐森經常處於防守地位。

兩人對於墮胎權看法截然不同

紐森多次提問德桑提斯，如果當選總統是否將簽署全國禁止墮胎令，德桑提斯不曾明確回答。

這場辯論的價值為何？

藍州的進步派理念與紅州的保守派思想可以透過彼此碰撞產生火花，但30日晚間的實際狀況則是長達90分鐘的互控說謊、扭曲彼此施政表現。