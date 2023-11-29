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股指收盤持平 挑戰全年高點

華爾街大佬打川普、踢拜登 呼籲支持兩黨新候選人

編譯季晶晶／綜合外電
包括避險基金經理人艾克曼在內的多位華爾街大佬寄望，民主和共和兩黨能有拜登和川普之外新候選人爭取到提名資格。（路透）
包括避險基金經理人艾克曼在內的多位華爾街大佬寄望，民主和共和兩黨能有拜登和川普之外新候選人爭取到提名資格。（路透）

距總統大選初選投票剩不到兩個月，包括摩根大通執行長戴蒙（Jamie  Dimon）和避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）在內多位華爾街大佬將目光投向現任總統拜登和前總統川普之外的人選，希望其他爭取民主和共和兩黨提名的候選人能撼動2024年大選。 

戴蒙29日表示，選民應支持前卡羅萊納州州長海理（Nikki Haley）獲共和黨提名，阻止川普贏得選舉。他在紐約時報DealBook活動上說：「即使你是非常自由主義的民主黨人，我呼籲你也幫助海理。」

稍早一天，最近因為要求哈佛大學提供發表反以色列言論學生名單而頻頻上報的億萬富豪投資人、潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）創辦人艾克曼告訴彭博電視：「拜登做了很多好事，但如果這次民主黨還提名他。我怕他晚節不保。拜登現在該做的是讓贀，說他不選了，為一些候選人創造機會。」艾克曼正關注明尼蘇達州的溫和派眾議員菲利普斯（Dean Phillips）爭取民主黨提名資格。

提名有一定的過程，政黨規則、籌款情況和民調數字讓現年51歲的海理和現年54歲的菲利普斯要搶出線機會有很大的難度。但渴望新人凸顯出許多選民對拜登和川普兩位領跑者的深切不滿，引發美國人明年11月是投票給第三方候選人、還是乾脆呆在家裡的疑惑。

拜登 民主黨 川普

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