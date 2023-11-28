川普暗示 當選會在國內動用調兵權 禁止穆斯林國家公民入境

川普在愛阿華州競選時暗示，若再當選，會調動軍隊鎮壓國內的暴亂情況。圖為川普2020年12月12日在西點軍校觀看第121屆陸、海官校美足隊。(美聯社)

美聯社報導，川普 在愛阿華州競選時說，他在任期間想調軍隊鎮壓主要是在民主黨主政的州或城市的抗議亂象卻受阻，暗示若再當選，他會在國內動用調兵權。

他對現場群眾說，紐約和芝加哥都是「犯罪窟」(crime dens)，「上回我讓他們自行管理，我們要讓他們知道，他們把都市管理得多遭，我已等不及下一回了」，「我們已經給他們機會，我們再也不用等多久了。」

川普沒詳細說他第二任會怎樣運用調兵權，不過他和顧問群都曾表示，當權者有很大的權力可以調動部隊。

雖然在境內部署軍隊有違傳統，川普已經強烈暗示，若他贏得第二任執政權，絕對會大舉遣送無證移民、禁止穆斯林國家公民入境等。

軍事與法律專家說，根據美國立國不久就通過的法律，若作為三軍統帥，川普的確有幾乎毫無節制的權力可以採取他揚言要做的大動作。

「叛亂法」授權總統調派預備部隊和常備兵到各州平亂，此一權限法院無權審議，更無權否決。唯一節制總統派兵鎮壓權的防護濫權條款是，總統須先飭令聚會群眾散會、離開。

布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)的國安問題專家納恩(Joseph Nunn)說，基本上這是政治條款，意謂總統不要動輒派坦克上街鎮壓群眾，「要不然，法律本身沒太多可牽制總統的地方。」

美聯社多次請川普競選團隊發言人說明，川普打算怎麼運用國內調兵權，但未獲回應。

川普一再談及，再當選將不吝派兵到邊境處理偷渡入境問題，到各大城市對付暴力犯罪 分子，甚至到墨西哥 對付毒梟。

叛亂法在美國制憲後四年，也就是1792年由國會通過，納恩說，這條法律是此後直到1870年代諸多條例的總集，也是在地方上幾乎用不著的法律。

美國「地方保安法」(Posse Comitatus Act)禁止調動聯邦軍隊執行內政政策，而叛亂法是唯一和這條法律「實質」牴觸的法律。