紅藍州代表州長 德桑提斯、紐森將電視辯論

共和黨籍佛州州長德桑提斯(右)與民主黨籍加州州長紐森(左)30日將參加由福斯新聞網主播漢尼提主持的辯論。(路透)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)與民主黨 籍加州州長紐森 (Gavin Newsom)並不是選舉對手，但30日卻將參加由福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)主持的辯論。華爾街日報報導，這場搏擊俱樂部般的強強對決，將讓傳統型政治新聞節目的範疇得以延伸。

過去一年多以來，德桑提斯與紐森多次隔空唇槍舌劍，交鋒議題包括防疫措施、移民等。兩人30日終於將在喬治亞州正式進行90分鐘的電視辯論。電視辯論創意來自漢尼提。

漢尼提接受訪問時說，紐森與德桑提斯堪稱「全美實力最強、最有意思的兩位州長」，彼此政治立場剛好相反，對於如何治理州內事務的看法也截然不同。

福斯新聞網與其他有線電視台經常轉播候選人辯論會以及電視里民大會(town hall meeting)，但由於紐森與德桑提斯並不是選舉對手，使得這場辯論更有看頭。

正在角逐共和黨2024年總統初選的德桑提斯，到目前為止一直無法讓自己成為足以贏過川普的替代人選，原本民調一直遠遠落後的前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)，如今與德桑提斯之間的支持度差距則逐漸縮小。愛阿華州是共和黨初選首站，最近幾份民調顯示，德桑提斯僅微幅領先海理，但還是落後川普一大截。

華爾街日報分析，對於紐森來說，這場辯論是紐森在全國政治舞台上成為民主黨新領袖的機會，取得未來代表民主黨問鼎白宮的資格門票。

美利堅大學(American University)傳播學院教授霍爾(Jane Hall)指出，這場辯論有機會獲得大批觀眾收看，兩人同台辯論的娛樂價值極高。

德桑提斯今年6月批評紐森沒有參加民主黨總統初選，要紐森「別再模稜兩可了」。

紐森則批評德桑提斯將無證移民送到包括加州在內的民主黨執政州，並說德桑提斯使出如此手段是「心胸狹窄、可悲的人」。