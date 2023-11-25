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共和黨重量級金主 開始靠攏海理

記者顏伶如／綜合報導
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。(路透)
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。(路透)

前任駐聯合國大使海理(Nikki Haley)在共和黨總統初選真能擊敗前總統川普？「紐約時報」24日分析，雖然海理民調仍落後於佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，但差距正在逐漸縮小；包括摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)在內的若干重量級金主看好海理有機會勝出，開始紛紛靠攏。

消息人士透露，海理上個月底意外接到戴蒙來電，主動稱讚海理嫻熟掌握政策細節，面對複雜選舉議題抱持開放心胸，表現令人刮目相看。戴蒙還在電話裡為海理加油。

除戴蒙外，最近幾周來自不同政黨背景的企業執行長、避險基金高管除了與海理接洽，還以實際行動大方捐助選舉獻金。

紐時報導，海理民調開低走高，共和黨初選第三場辯論表現出色，在共和黨陣營之間點燃一絲希望：或許真的出現足以替代川普的人選了。

共和黨重量級金主、家得寶(Home Depot)創辦人億萬富豪蘭格恩(Kenneth G. Langone)先前就捐款給海理競選團隊，現正考慮繼續加碼。

被問到支持何人代表共和黨角逐2024年大選，蘭格恩回答說：「我還沒決定，狀況可能改變，但她的表現讓我印象極為深刻。」他說，海理是有勝算的參選人，「我當然喜歡她勝過喜歡川普」。

報導指出，現在已到初選關鍵時刻，參選人是否獲得正面評價、有沒有源源不絕的選舉獻金支持，對於後續選情都有關鍵影響，而海理就在這個時候受到共和黨金主青睞。

部分企業領袖表示，欣賞海理競選政策重點放在減稅、減少政府支出。也有企業主管讚賞海理的外交政策理念，認同海理在墮胎議題上希望為共和黨尋找足以致勝訊息的努力。

絕大多數企業領袖則說，喜歡海理的原因在於她是足以替代川普的可行人選，因為川普煽動國會暴亂，在去年期中選舉拖累共和黨，導致共和黨丟掉參院多數席次。若與拜登總統相比，企業領袖則認為海理不但經濟政策略勝一籌，年齡條件更是一大利多。

共和黨 川普 民調

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