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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

大選前3場辯論 兩黨候選人是否參加未定

記者張聲肇／綜合報導

總統辯論委員會21日宣布，明年總統選舉投票前將舉辦三場總統候選人辯論，一場副總統候選人辯論，時間在9月16和10月9日之間，至於兩黨候選人是否參加，還不確定。

這個非營利組織說，首場總統候選人辯論預定9月16日在位於奧斯汀南部聖馬可斯(San Marcos)的德州州立大學舉行；九天後，副總統候選人辯論在賓州伊士頓的拉法葉學院登場。

第二場總統候選人辯論預定10月1日在維吉尼亞州立大學舉行，第三場10月9日在鹽湖城猶他大學舉行，離11月5日投票日不到一個月。

委員會共同主席法任科普夫(Frank Fahrenkopf)和何南德茲(Antonia Hernández)說，美國大選辯論全球同步觀看，是許多國家的模範，也是大家耳聽眼看主要候選人在公平、中立的場所，闡述對重要問題看法的好機會。

總統辯論委員會成立於1987年，此後每一次總統和副總統候選人辯論都由它主辦，它不接受聯邦政府補助，也未獲任何政黨或競選團隊的財務支持。

共和黨全國委員會在考慮是否迫使該黨候選人拒絕參加總統辯論委主辦的辯論會，若共和黨決定杯葛，這個行之有年的傳統根基將受到莫大的搖撼。

不過，川普自己挑明如果他和拜登各成為兩黨候選人的話，會和拜登辯論。他6月接受福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)訪問時說，「我們一定要辯論。他和我絕對要辯論。」

拜登的競選團隊未表明拜登是否願意和川普辯論。

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