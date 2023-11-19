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再規劃「打擊非法移民」行動 川普將赴美墨邊界跑行程

中央社／德州愛丁堡19日綜合外電報導
前總統川普（Donald Trump）再戰2024年總統大選，今天行程將前往美國與墨西哥邊界，試圖加倍押注強硬路線的移民政策。（美聯社）
前總統川普（Donald Trump）再戰2024年總統大選，今天行程將前往美國與墨西哥邊界，試圖加倍押注強硬路線的移民政策。（美聯社）

前總統川普（Donald Trump）再戰2024年總統大選，今天行程將前往美國與墨西哥邊界，試圖加倍押注強硬路線的移民政策。這類政策是川普在總統任內的施政特點。

法新社報導，最近幾個星期，川普造勢時的言論益發極端，聲稱沒有合法身分文件的移民正在「毒害我們國家的血脈」，還稱呼他的政敵是「害蟲」。

川普今天計劃造訪美國德州與墨西哥的邊界，同樣倡議強硬移民措施的德州州長艾伯特（Greg Abbott）將同行。

德州州議會最近通過一項法案，規定無證件進入德州屬於犯罪，可處2年以下徒刑；若此人拒絕離開美國，最高可處20年徒刑。

法案允許德州警員逮捕他們認為身處德州但沒有適當證件的任何人，批評者說這種權力肯定會被濫用。

艾伯特矢言簽署這項法案，使其成為法律。

川普的選舉活動已表明，若這位房地產大亨再度當選，他自己會再規劃嚴格打擊無證移民的行動；據報導，這些行動包括設置大型拘留營、大規模驅逐出境等。

放眼2024年選舉，德州是川普的保守派可靠堡壘，而且目前他在德州與全國支持率都大幅領先共和黨黨內對手。

德州 川普 移民

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