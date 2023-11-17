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簽證嚴重積壓影響亞裔 亞太黨團喊話拜登幫忙解決

記者張聲肇／綜合報導
夏威夷州民主黨籍參議員廣野慶子。(美聯社)
夏威夷州民主黨籍參議員廣野慶子。(美聯社)

簽證積壓太多太久，對亞裔的影響特別嚴重，國會亞太黨團15日致函拜登總統，要求拜登幫忙解決，同時改革移民制度。

加州民主黨籍聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)、夏威夷州民主黨籍參議員廣野慶子(Mazie Hirono)等人籲請拜登「立即行動」，因為積壓的400萬個家庭移民案件中，超過三分之一是亞裔。

她們在函中說，「積壓如此嚴重，顯示我們的移民制度沒有能力滿足美國人民及希望成為移民的人的需求」。

「我們持續努力，朝可以真正以家庭需求為核心的移民制度邁進的同時，也要請求貴政府有所作為，幫忙減輕這個早該改革的制度之壓力」。

信函籲請拜登改革移民制度，例如重新分配過去20年來沒有用完的家庭團聚類及工作類簽證額度。

有些申請家庭團聚的人，因為案件被積壓無法前來美國，除非宣誓後獲得特准，發信人籲請拜登擴大這種「特准前來」規定的適用範圍，讓更多已有親戚在美國的人，在申請案還在處理期間，也能來美國。

亞太黨團成員承諾盡國會議員之力，促成移民制度的改革，但目前仍須總統「趕快行動」；信中指出，「國會行動再快都不可能滿足現實所需，敬請閣下採取行動，幫忙美國人民的家庭團聚，進而對經濟與社會做出貢獻」。

亞裔美國人多數是移民，而亞洲移民當中，超過一半要有家庭團聚的簽證才能來美國。這些國會議員說，2022會計年度22萬6000件家庭移民簽證申請，只發出16萬5642張，「數額之低，反映出移民制度累積了幾十年的結構性問題。舉個例子，美國公民贊助在菲律賓的兄弟姊妹移民前來，目前要等將近20年才有一個名額」。

美國商會說，人力短缺的問題持續影響美國，這是議員寫這封信的背景，而淨國際移民人數迭創新低，則是人力不足的一大原因，移民審理積案則惡化人力的短缺。信裡說，「這些常識性的改革就可讓已經分離太久的家庭團圓，有助減輕勞力持續短缺的壓力，增加促因，讓更多人到美國來尋求更美好的人生」。

加州民主黨籍聯邦眾議員趙美心等人致函拜登總統，要求拜登協助解決亞裔嚴重受到簽證申...
加州民主黨籍聯邦眾議員趙美心等人致函拜登總統，要求拜登協助解決亞裔嚴重受到簽證申請積案嚴重的問題。(美聯社)

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