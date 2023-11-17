我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

參院通過短期開支法案 送交總統簽字

記者顏伶如／綜合報導
臨時開支法案14日先在眾院兩黨支持下通過表決，15日晚間再以87比11票在參院過關，聯邦政府預算用罄的關門危機終於解除。(美聯社)
臨時開支法案14日先在眾院兩黨支持下通過表決，15日晚間再以87比11票在參院過關，聯邦政府預算用罄的關門危機終於解除。(美聯社)

聯邦政府預算用罄的關門危機終於解除，臨時開支法案14日先在眾院兩黨支持下通過表決，15日晚間再以87票同意對11票不同意在參院過關，接下來將送交拜登總統，趕在於周末前簽署生效；法案內容為包括國防在內等聯邦運作提供經費，期限至2024年2月2日。

15日晚間的參院表決，讓國會在本會計年度中為了預算而出現的第三次僵局，得以落幕。由於國會議員之間立場相左，美國31兆元債務今春瀕臨違約風險，曾經兩度瀕臨政府關門只差倒數幾天。一旦聯邦政府停擺，大約400萬名聯邦員工薪資將受影響。

預算問題衍生的政治角力，導致前任共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被黨內少數極右派發動罷免，10月3日成為美國史上第一位遭罷黜的眾院議長。後來的三周裡，由於共和黨內部紛爭不斷，眾院議長空缺一直未能填補。

路透分析，臨時開支法案表決過關，其實只為國會提供兩個多月的轉圜空間。民主黨居多數的參院及共和黨居多數的眾院，面臨的下一個截止期限是2024年1月19日，也就是愛阿華州初選數天之後。愛阿華州初選登場，象徵2024年選舉季節揭開序幕。

臨時開支法案投票之前，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer對媒體說：「不要有風波，不要耽誤，不要讓政府關門。」

麥卡錫繼任者、共和黨籍新任眾院議長強生(Mike Johnson)提出的臨時開支法案，獲得廣泛的兩黨支持，在現代美國政治裡頗為罕見。民主黨說，法案保持了今年5月與拜登總統達成協議的預算水準，並沒有在墮胎與其他敏感話題增設「毒丸條款」(poison-pill provisions)。

共和黨表示，迫切希望避免政府關門。不過，共和黨內強硬極右派則對強生法案做出妥協感到憤怒，揚言等到短期支出法案效期屆滿之後，將自行設法限縮聯邦開銷。

眾院 共和黨 預算

上一則

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

下一則

簽證嚴重積壓影響亞裔 亞太黨團喊話拜登幫忙解決

延伸閱讀

中國旅美學者評拜習會：拜登有具體收獲 習近平穩住關係

中國旅美學者評拜習會：拜登有具體收獲 習近平穩住關係
APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」 不會與中國脫鉤

APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」 不會與中國脫鉤
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

2023-11-14 10:40
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

2023-11-14 10:55
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺