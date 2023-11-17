參院通過短期開支法案 送交總統簽字

臨時開支法案14日先在眾院兩黨支持下通過表決，15日晚間再以87比11票在參院過關，聯邦政府預算用罄的關門危機終於解除。(美聯社)

聯邦政府預算 用罄的關門危機終於解除，臨時開支法案14日先在眾院 兩黨支持下通過表決，15日晚間再以87票同意對11票不同意在參院過關，接下來將送交拜登總統，趕在於周末前簽署生效；法案內容為包括國防在內等聯邦運作提供經費，期限至2024年2月2日。

15日晚間的參院表決，讓國會在本會計年度中為了預算而出現的第三次僵局，得以落幕。由於國會議員之間立場相左，美國31兆元債務今春瀕臨違約風險，曾經兩度瀕臨政府關門只差倒數幾天。一旦聯邦政府停擺，大約400萬名聯邦員工薪資將受影響。

預算問題衍生的政治角力，導致前任共和黨 籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被黨內少數極右派發動罷免，10月3日成為美國史上第一位遭罷黜的眾院議長。後來的三周裡，由於共和黨內部紛爭不斷，眾院議長空缺一直未能填補。

路透分析，臨時開支法案表決過關，其實只為國會提供兩個多月的轉圜空間。民主黨居多數的參院及共和黨居多數的眾院，面臨的下一個截止期限是2024年1月19日，也就是愛阿華州初選數天之後。愛阿華州初選登場，象徵2024年選舉季節揭開序幕。

臨時開支法案投票之前，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer對媒體說：「不要有風波，不要耽誤，不要讓政府關門。」

麥卡錫繼任者、共和黨籍新任眾院議長強生(Mike Johnson)提出的臨時開支法案，獲得廣泛的兩黨支持，在現代美國政治裡頗為罕見。民主黨說，法案保持了今年5月與拜登總統達成協議的預算水準，並沒有在墮胎與其他敏感話題增設「毒丸條款」(poison-pill provisions)。

共和黨表示，迫切希望避免政府關門。不過，共和黨內強硬極右派則對強生法案做出妥協感到憤怒，揚言等到短期支出法案效期屆滿之後，將自行設法限縮聯邦開銷。