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西維州參議員曼欽表態 考慮競選總統

編譯周芳苑／綜合15日電
上周才宣布不競選連任的西維吉尼亞州民主黨籍國會參議員曼欽(中)，15日接受媒體訪問時表示「當然」考慮競選總統。(美聯社)
上周才宣布不競選連任的西維吉尼亞州民主黨籍國會參議員曼欽(中)，15日接受媒體訪問時表示「當然」考慮競選總統。(美聯社)

西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)15日接受媒體訪談時表態「當然」會考慮競選總統，距離正式確認參選更邁進一步。

曼欽接受國家廣播公司(NBC)「會見媒體」(Meet the Press)主持人韋爾克(Kristen Welker)採訪時談到競選總統的話題；他說，「我將盡我所能幫助我的國家，而你問，『這是否意味著你會考慮這麼做？』 當然！」他補充說，任何一個美國人都該考慮是否有能力幫助拯救這個國家。

曼欽說他必須先了解選民對於像他這樣的溫和派候選人是否有興趣，又說他將盡其所能確保動員溫和、明智、常識性的中間選民；如果他能夠重振中間選區，將對他是否競選總統發揮重要作用。

曼欽明確指出，「我完全、絕對害怕川普(Donald Trump)再當選總統。我們將失去我們所知道的民主。」

曼欽上周宣布不尋求連任參議員，使他所屬的民主黨很難在共和黨主導的深紅州保住席位，很可能也會在2024年大選後改變參院控制權。

曼欽並未針對是否參選總統做出最後的決定期限，但表示，假如他有支持及追隨者，將在明年3月5日總統參選人初選的「超級星期二」(Super Tuesday)前後決定。

曼欽迴避了有關他是否只作為第三方候選人參選的相關問題，僅表示，「最重要的是，我盡可能獨立。」

曼欽不認為獨立競選可能損及總統拜登(Joe Biden)連任機會，他說此生從未破壞過任何事情，日後也永遠不會。

曼欽不認為拜登和副總統賀錦麗(Kamala Harris)是擊敗川普的最強籌碼，他表示，拜登的政策「過於偏左」，尤其在能源方面，並批評美墨邊境的移民狀況。

不過，曼欽對拜登的耐力給予高度評價，並且駁斥外界對拜登年齡影響身心健康的說法。

上周才宣布不競選連任的西維吉尼亞州民主黨籍國會參議員曼欽，15日表示「當然」考慮...
上周才宣布不競選連任的西維吉尼亞州民主黨籍國會參議員曼欽，15日表示「當然」考慮競選總統。(美聯社)

曼欽 拜登 西維吉尼亞州

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