我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過渾身顫抖

APEC台灣領袖代表張忠謀抵飯店 僑領獻花喊「台灣加油」

國會擂台？麥卡錫被控「肘擊」罷免他的8共和黨人

編譯俞仲慈／綜合14日電
眾議員伯切特指控前議長麥卡錫(圖)從背後肘擊他。(美聯社)
眾議員伯切特指控前議長麥卡錫(圖)從背後肘擊他。(美聯社)

根據華盛頓郵報報導，共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)14日對外坦承宣稱，眾議員「就像一個高壓鍋」，並傳出前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被指控故意肘擊罷黜他的共和黨八人幫議員；同時參院卡車司機聽證會也出現火爆場面，但參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)認為，共和黨參議員的過激行為，不應由他負責。

今日美國(USA TODAY)報導，田納西州共和黨聯邦眾議員伯切特(Tim Burchett)14日公開指控麥卡錫遭到罷免當天，趁機在背後肘擊他，伯切特表示，當時他正站在走廊和一名記者交談，結果麥卡錫從他身後走過，故意襲擊他的背部。

伯切特譴責麥卡錫的行為如同「霸凌」(bully)：「就像小時候，有人把一塊石頭丟過柵欄，然後跑回家躲在媽媽裙子後。」

對於這項指控，麥卡錫向有線電視新聞網(CNN)記者強調，伯切特所在的走廊狹窄，並否認推擠或肘擊對方。

由於眾院議事已連續進行10周，麥卡錫被史無前例罷免，共和黨人忙著推舉新議長，再再暴露共和黨長期存在的嚴重內鬨。

無獨有偶，參院也差點演出全武行，在「反對企業貪婪：工會如何改善受薪家庭生活」聽證會，共和黨籍聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)當場指控卡車司機工會「國際兄弟會」(IBT)主席奧布萊恩(Sean O'Brien)：「貪婪的執行長假裝自己是白手起家，實際上只是一個小丑和騙子。」引發在場的奧布萊恩不滿，雙方差點大打出手。

參院共和黨二號參議員圖恩(John Thune)無奈表示：「我認為大家活在一個相當兩極化的時代。」參院少數黨領袖麥康諾則保持中立：「大家情緒激憤，我們所有人都應該致力樹立一個好榜樣。」不過仍堅持，控制國會每個人的行為，並非他的工作。

耶魯大學教授弗里曼(Joanne Freeman)對於國會火藥味十足，憂心忡忡並強調，政黨出面譴責好鬥和暴力威脅非常重要，因為「如果沒有人發聲，就代表該黨立場」。

眾議員伯切特(圖)指控前議長麥卡錫從背後肘擊他。(美聯社)
眾議員伯切特(圖)指控前議長麥卡錫從背後肘擊他。(美聯社)

共和黨 麥卡錫 參院

上一則

WSJ：全美房租下跌 帶動通膨持續降溫

延伸閱讀

政府恐又關門…眾議長強生「蜜月期」提前結束？

政府恐又關門…眾議長強生「蜜月期」提前結束？
蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起

蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起
紐時：共和黨5大派系各擁山頭難團結 派系中還有派系

紐時：共和黨5大派系各擁山頭難團結 派系中還有派系
紐時：共和黨5大派系各擁山頭難團結 派系中還有派系

紐時：共和黨5大派系各擁山頭難團結 派系中還有派系

熱門新聞

房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

2023-11-14 10:40
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

2023-11-14 10:55
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機