川普把政敵形容為「害蟲」 學者批評是模仿希特勒

前總統川普。（路透）

前總統川普 在退伍軍人節週末期間把自己政治宿敵烙上「害蟲」之名後，今天引發各界批評，多位頂尖學者和總統拜登 均指控他在模仿希特勒和墨索里尼。

法新社報導，川普11日在社群媒體發文紀念退伍軍人節時，矢言會「根除共產黨員、馬克斯主義分子、法西斯主義分子以及激進左派惡棍」，還說這些人「在我國境內如害蟲般活著，撒謊、偷竊、選舉手腳不乾淨，並不顧是否合不合法而盡一切可能摧毀美國、破壞美國夢」。

川普後來在新罕布什爾州的一場演說中，重複上述訊息。川普目前是2024年共和黨黨內初選民調支持度最高的總統參選人。

拜登競選團隊說：「週末期間，多數美國人紀念我國英雄之際，川普模仿希特勒（Adolf Hitler）和墨索里尼（Benito Mussolini）專制語言。許多美國老兵犧牲性命力抗這兩個獨裁者，為的就是打倒川普今天所倡導的這類牴觸美國精神的思想。」

總統歷史學家米全（Jon Meacham）、紐約大學學者班吉亞（Ruth Ben-Ghiat）、哈佛憲法法學專家崔普（Laurence Tribe）在內的學者點出，納粹 曾用「害蟲」一詞來形容猶太人非人類。

米全說：「把反對你的人稱為害蟲、把他們去人化，不僅是打開大門，而是穿過這道門，朝這項最可怕罪行的方向前進。」

川普競選團隊則痛批把他拿來跟希特勒、墨索里尼做比較的人是「玻璃心」，並在聲明中警告，「他們可憐巴巴、悲慘至極的存在，將在總統川普返回白宮時被輾得粉碎」。